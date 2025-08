Duo EQUInox in concerto a Bolano per la Musica Italiana

Il XXXI Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” celebra la musica con eventi di grande richiamo. Lunedì 4 agosto, alle 21:15, il Cortile interno del Palazzo Comunale di Bolano ospiterà il concerto “The Best of Italy” con il Duo EQUInox, composto dal clarinettista Giovanni Lanzini e dal chitarrista Fabio Montomoli.

Questo evento rappresenta una bella opportunità per scoprire la musica italiana attraverso un repertorio che abbraccia vari stili, dalle Variazioni sul Carnevale di Venezia e la Tarantella di Rossini, alla canzone napoletana e all’opera, fino alla musica da film e ai brani scritti appositamente per il duo. Il concerto è potuto avvenire grazie al contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando “Cultura plurale, sostenibile e inclusiva” e con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

Il Duo EQUInox, attivo in concerti internazionali, si è formato con l’intento di valorizzare l’insolita combinazione di clarinetto e chitarra. Giovanni Lanzini, diplomato presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, ha affinato la sua arte con maestri rinomati, mentre Fabio Montomoli ha studiato presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e il Mozarteum di Salisburgo.

Negli anni, il duo ha intrapreso tour in vari Paesi, accumulando consensi e partecipando a registrazioni per emittenti come RAI e Radio Vaticana. Il concerto di Bolano offre ingresso gratuito fino a esaurimento posti e ha previsto un’alternativa in caso di pioggia. Maggiori informazioni sul festival sono disponibili sul sito ufficiale.