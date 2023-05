Dune HD Homatics Box R 4K Plus Android TV 11 | Lettore multimediale | Chromecast | Mini PC | Netflix in 4K Dolby Vision & Atmos | 4GB/32GB, AV1, Wi-Fi 6, 1Gbit, ISO 4K DV P7 FEL MKV AFR | HDR10+ | DTS

Dune HD Box R 4K Plus

Combinazione 2-in-1 di lettore multimediale di streaming Android TV certified Netflix e media center avanzato Dune HD

Utilizzando questo unico dispositivo, è possibile sia guardare Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, HBO Max e vari altri servizi di streaming con la massima qualità (fino a 4K Dolby Vision e Atmos), sia riprodurre la libreria locale di file multimediali nei formati più avanzati (fino a ISO 4K Dolby Vision FEL e menu disco completo) – tramite il software avanzato Dune HD media center.

Certificazioni ufficiali di Netflix e Google Android TV 11

Le certificazioni ufficiali Netflix, Google e altre garantiscono un supporto eccellente per Netflix e altri servizi di streaming (come Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, HBO Max e molti altri) con la migliore qualità audio e video possibile (fino a 4K Dolby Vision e Atmos). La moderna versione del sistema operativo Android TV 11, con la certification ufficiale di Google Android TV, garantisce un’eccellente compatibilità con tutte le applicazioni e le funzioni di Android TV, oltre a offrire una tecnologia “Chromecast built-in” molto potente.

Centro multimediale Dune HD

Oltre a tutte le funzioni standard di Android TV, è possibile utilizzare il software Dune HD media center, tecnicamente implementato come un sistema operativo Dune HD basato su Linux in esecuzione simultanea (in uno speciale contenitore virtuale) e facilmente accessibile tramite un’app speciale. Questo software offre funzionalità simili a quelle dei lettori multimediali Dune HD standalone e include molte caratteristiche sviluppate per i lettori multimediali Dune HD standalone nel corso di oltre 14 anni. Tra queste, il browser avanzato di file, il lettore avanzato di file, il supporto completo di menu per i file ISO dei film e le strutture dei dischi, il supporto avanzato per la riproduzione di file Dolby Vision, la possibilità di visualizzare la libreria locale di file video come un catalogo piacevole simile a quello di Netflix, l’applicazione mobile Dune Control, le integrazioni con le case intelligenti e molte altre funzioni.

Tecnologie più recenti (AV1, Dolby Vision e Atmos)

Questo lettore multimediale include molte delle tecnologie più recenti: codec video AV1, codec video VP9 profilo 2, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby MAT.

Hardware potente (4GB, 1Gbit, Wi-Fi 6)

Questo lettore multimediale è dotato di un hardware potente per garantire le migliori prestazioni: 4 GB di memoria operativa, 32 GB di memoria flash, 1 Gbit Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax), USB 3.0, Bluetooth 5.0 (e viene fornito con un telecomando Bluetooth con microfono).

Telecomando Bluetooth con microfono, pulsante app personalizzabile e controllo TV

Il telecomando controlla il lettore multimediale tramite Bluetooth (il che significa che non è necessario dirigere il telecomando verso il lettore multimediale e che quest’ultimo può essere nascosto). Il microfono integrato consente la funzionalità di ricerca vocale. È possibile configurare uno speciale pulsante app personalizzabile per avviare rapidamente qualsiasi applicazione. Inoltre, il telecomando può utilizzare il canale IR per controllare TV e ricevitori A/V.

Controllo IR

Il lettore multimediale è dotato di un ricevitore IR integrato e può essere controllato anche tramite comandi IR (codici IR di Google). Ciò significa che è possibile utilizzare un telecomando programmabile o apprendibile a 3 parti di propria scelta per controllare il lettore multimediale, oppure integrare il lettore multimediale con la casa intelligente tramite IR. Ad esempio, è possibile integrare il lettore multimediale con uno smart speaker utilizzando un dispositivo di emissione IR controllato dallo smart speaker.

Punti salienti

Processore multimediale S905X4-K (versione speciale con tutte le licenze)

Il processore multimediale S905X4-K è la versione più avanzata dell’ultimo processore multimediale di Amlogic che include tutte le tecnologie e le licenze possibili: Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS.

Dolby Vision e HDR10+

Il lettore multimediale supporta non solo la tecnologia HDR (supportata dalla precedente generazione di lettori multimediali), ma anche le più recenti e avanzate tecnologie Dolby Vision e HDR10+.

Dolby Atmos

Dolby Atmos è la tecnologia avanzata più diffusa per il suono surround. Il Dolby Atmos coinvolge l’utente in modo più profondo, consentendogli di sentire di più, per un’esperienza audio più realistica e coinvolgente. Questo lettore multimediale supporta l’audio Dolby Atmos sia quando si guardano servizi di streaming come Netflix sia quando si riproducono file dalla libreria locale (in formati come ISO, BDMV, MKV e così via).

La più recente tecnologia Dolby MAT

Questo lettore multimediale include la più recente tecnologia Dolby per il suono surround multicanale: Dolby MAT. Grazie alla tecnologia Dolby MAT, il lettore multimediale non si limita a trasmettere il fantastico audio Dolby Atmos al televisore o al ricevitore A/V, ma esegue anche una decodifica parziale dell’audio direttamente sul lettore multimediale. Questo migliora la sincronizzazione A/V, riduce la latenza e migliora la compatibilità. Oggi aziende come Netflix e Google raccomandano questo approccio all’uscita audio.

Codec video AV1

Il lettore multimediale supporta il nuovissimo codec video AV1, che consente di ottenere un miglioramento della qualità video fino al 50% senza aumentare il bitrate del video (o richiede un bitrate inferiore del 50% per la stessa qualità video). Questo nuovo codec video è già utilizzato da YouTube e sarà sempre più importante per vari servizi.

YouTube 4K HDR e profilo VP9 2

Il lettore multimediale supporta il moderno codec video “VP9 profile 2”, utilizzato da YouTube per i contenuti HDR.

Chromecast integrato

Il lettore multimediale include la tecnologia “Chromecast built-in”, che consente di trasmettere l’intrattenimento e le app preferite dal telefono, dal tablet o dal laptop direttamente al televisore. Questa tecnologia può essere utilizzata sia su dispositivi Android e iOS (tramite l’applicazione Google Home) sia su qualsiasi computer portatile o PC (tramite il browser web Chrome).

Organizzatore di film e enciclopedia di film Dune HD

La funzione “La mia collezione” organizza la collezione di film dell’utente in un catalogo dall’aspetto gradevole. Una completa enciclopedia dei film fornisce informazioni su centinaia di migliaia di film con descrizioni dettagliate, poster, collegamenti incrociati tra film e persone, trailer, collegamenti diretti a servizi video online, ecc. Il browser di file avanzato riconosce automaticamente i film.

Il più ampio supporto per i formati di file Dolby Vision

Dolby Vision è supportato per tutti i formati di file più diffusi (MKV, MP4, TS, M2TS, ISO, struttura delle cartelle dei film). Sono supportati tutti i profili Dolby Vision più diffusi (profilo 5, profilo 7 MEL e FEL, profilo 8). In tutti i casi, le importanti informazioni Dolby Vision (metadati Dolby Vision RPU) vengono estratte e trasmesse al televisore per garantire la corretta immagine Dolby Vision sul televisore.

Profilo Dolby Vision 7 FEL

Il media center Dune HD supporta la riproduzione diretta di file Dolby Vision profilo 7 FEL a doppia traccia e doppio strato. Si tratta del formato Dolby Vision più avanzato. Dune HD media center riproduce i video in questo formato utilizzando entrambe le tracce/layer. Le importanti informazioni Dolby Vision della seconda traccia/strato (metadati Dolby Vision RPU) vengono trasmesse al televisore insieme ai dati video della prima traccia/strato. I dati video trasmessi utilizzano una profondità di colore di 10 bit, la massima profondità di colore supportata dai pannelli OLED nei televisori OLED, ovvero sfruttano appieno le capacità dei televisori OLED. In combinazione con l’uso completo dei metadati DolbyVision, si ottiene un’immagine Dolby Vision eccellente sullo schermo del televisore.

Riproduzione di strutture ISO/cartelle di film Dolby Vision

Il media center Dune HD supporta la riproduzione diretta di strutture ISO/cartella di film in formato Dolby Vision (profilo Dolby Vision 7 MEL e FEL), compresa la riproduzione in modalità menu completo.

Riproduzione di strutture ISO/cartella di filmati

Il media center Dune HD supporta la riproduzione di strutture ISO/cartella di film. Uno speciale motore di riproduzione fornisce un supporto completo per i menu e aiuta a garantire una riproduzione fluida dell’intero film senza interruzioni audio/video anche quando si riproducono film dalla struttura complessa.

Audio Dolby e DTS

Il media center Dune HD è in grado di riprodurre tracce audio Dolby e DTS in tutti i formati (fino a Dolby TrueHD con Atmos e DTS X). Tutti i formati possono essere emessi come audio multicanale (l’uscita è in formati fino a 7.1 PCM, Dolby TrueHD con Atmos e DTS). Tutti i formati possono essere emessi anche come stereo (downmix). Per maggiori dettagli, consultare le specifiche.

DSD multicanale e altri formati musicali avanzati

È possibile riprodurre musica in vari formati avanzati, tra cui FLAC multicanale, WavPack, APE, ALAC e persino Super Audio CD (SACD) multicanale. I file musicali SACD, codificati con il codec audio avanzato DSD, sono supportati in tutti i formati più diffusi (ISO, DFF, DSF), compresi i file stereo e multicanale, compresi i file che utilizzano la compressione DST. I file DSD multicanale possono essere emessi su HDMI come PCM multicanale. I file DSD stereo possono essere emessi su HDMI e S/PDIF come PCM stereo.

Specifiche tecniche di Dune HD Media Centre

Formati di file video: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, ISO, strutture di cartelle videoRiproduzione Dolby Vision: Profili 5, 7 (MEL e FEL), 8; vari contenitori (ISO, strutture di cartelle di film, MKV, MP4, M2TS); DTDL (doppio strato a doppia traccia), STDL (doppio strato a traccia singola), STSL (singolo strato a traccia singola). I video a doppia traccia/doppio strato (profilo 7 MEL, profilo 7 FEL) vengono riprodotti utilizzando i dati di entrambe le tracce/strati: i dati video della prima traccia/strato (con profondità di colore a 10 bit, la massima profondità di colore supportata dai pannelli OLED nei TV OLED), le informazioni Dolby Vision estese (metadati RPU) della seconda traccia/strato.Commutazione automatica di framerate e risoluzione: sìDecodifica audio: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, LPCM, FLAC, FLAC multicanale, Vorbis, WavPack, APE (Monkey’s Audio), ALAC (Apple lossless), SACD DSD (stereo e multicanale), PCM multicanale (fino a 7.1), formati Dolby e DTSFormati Dolby e DTS: È possibile riprodurre tracce audio nei seguenti formati Dolby e DTS: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Plus con Atmos, Dolby TrueHD, Dolby TrueHD con Atmos, DTS, DTS HD HRA, DTS HD MA, DTS X. Tutti i formati possono essere decodificati dal lettore multimediale e inviati all’HDMI come PCM multicanale non compresso (fino a 7.1 canali, 48KHz). I seguenti formati possono essere emessi come bitstream: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Plus con Atmos, Dolby TrueHD, Dolby TrueHD con Atmos, DTS. I formati Dolby possono anche essere emessi come audio multicanale utilizzando la tecnologia Dolby MAT (PCM multicanale con Atmos) quando il ricevitore la supporta.Formati dei file audio: MP3, MPA, M4A, AAC, WAV, FLAC, Ogg/Vorbis, WavPack, APE (Monkey’s Audio), ALAC (Apple lossless), SACD ISO (stereo e multicanale), SACD DSF (stereo e multicanale), SACD DFF (stereo e multicanale), AC3, DTS, DTS-WAVFormati dei sottotitoli: SRT (esterno), SUB (MicroDVD) (esterno), testo (MKV), SSA/AS (MKV, esterno), VobSub (MP4, MKV, SUB/IDX esterno), PGS (ISO, TS, MKV)Sottotitoli online: Scarica automaticamente i sottotitoli da InternetFormati di file immagine: JPEG, PNG, BMPFunzioni del visualizzatore di foto: Slideshow, effetti di transizione, rotazione delle immagini, zoom, visualizzazione della playlist, ripetizione, riproduzione casualeFormati dei file delle playlist: M3U, PLS, CUEFunzioni playlist: Creazione di playlist da cartelle e file selezionati, creazione di playlist da file di playlist selezionati, visualizzazione del file di playlist, visualizzazione della playlist corrente, salto rapido alla voce di playlist successiva/precedente o selezionata, ripetizione, riproduzione casuale, playlist di file di foto, playlist di file audio, playlist di file video, playlist mista di file audio e videoClient NFS: Sfogliare server/condivisioni NFS, connettersi manualmente alla condivisione NFS, accedere direttamente ai file e riprodurli.Client SMB: Sfogliare i server/condivisioni SMB, connettersi manualmente alla condivisione SMB, accedere direttamente ai file e riprodurli.Server SMB: Condividere dispositivi di archiviazione locale e memoria internaApplicazioni mobili iOS e Android: controllo del media center Dune HD tramite la potente applicazione mobile Dune ControlControllo IP: Integrazione del media center Dune HD nei sistemi di automazione domestica tramite l’interfaccia di controllo IP.

* Per utilizzare le funzioni del media center Dune HD, è necessario installare un’applicazione. Potete scaricare l’applicazione Dune HD Media Centre dal sito ufficiale di Dune HD.

Contenuto della confezione

Lettore multimediale x1Telecomando Bluetooth x1Batterie AAA x2Alimentatore 12V 1,5A x1Cavo HDMI x1Guida rapida all’installazione x1

