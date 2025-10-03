12.3 C
Dune Costiere: Il Paradiso del Turismo Sostenibile in Puglia

Il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha ottenuto dalla Federazione Europarc il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette, valido per il periodo 2025-2029. Questo riconoscimento conferma il parco come una delle poche aree protette in Italia e in Europa a mantenere questa certificazione per 15 anni consecutivi.

La cerimonia ufficiale si svolgerà presso il Parlamento Europeo di Bruxelles durante i CETS Awards. La Carta, promossa da EUROPARC, attesta l’impegno delle aree protette nello sviluppo di un turismo sostenibile attraverso strategie partecipative. Essa offre maggiore visibilità internazionale e rafforza la collaborazione tra enti pubblici e privati, contribuendo alla valorizzazione del territorio come destinazione sostenibile.

L’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, ha espresso i suoi complimenti per il risultato, sottolineando l’importanza di una gestione lungimirante e partecipata tra operatori, associazioni e comunità locali. Ha evidenziato che la capacità di mantenere la certificazione è una prova concreta di come un’area protetta possa armonizzare tutela della natura e valorizzazione del territorio.

La Strategia e il Piano d’Azione 2025-2029, denominato “Tra il mare e gli olivi monumentali: connessioni umane e naturali”, è frutto della collaborazione di oltre 70 soggetti pubblici e privati e propone una visione integrata di sviluppo sostenibile che unisce biodiversità, accoglienza di qualità e inclusione sociale.

Il direttore del parco, Michele Lastilla, ha sottolineato che la certificazione non è solo un riconoscimento, ma uno stimolo a collaborare per rafforzare i legami tra natura e comunità locali. Il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile posiziona il Parco Dune Costiere come un pilastro del turismo sostenibile in Puglia e nel Mediterraneo.

