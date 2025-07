Dune Buggy Street Band trionfa al Manciano Street Music Festival

La musica dal vivo continua a dimostrarsi un linguaggio universale in grado di unire artisti e pubblico. Recentemente, la Dune Buggy Street Band di San Severo ha preso parte con entusiasmo alla 15° edizione del Manciano Street Music Festival, che si è svolto dall’11 al 13 luglio a Manciano, in Toscana.

Questo festival, considerato uno dei più importanti eventi di street music in Italia, ha messo in scena una serie di concerti itineranti e performance interattive con artisti provenienti da tutta Europa. La band foggiana ha presentato un repertorio variegato che mescola generi come funk, jazz, latin, soul e rock, arricchito anche da reinterpretazioni di brani pop italiani e classici della canzone italiana, rielaborati con uno stile innovativo e coinvolgente.

Durante i tre giorni dell’evento, la Dune Buggy Street Band ha riscosso notevoli consensi per la qualità delle sue esibizioni e per la capacità di interagire con il pubblico. Fondata nel 2019 dai Maestri Emilio Tricarico e Daniele delle Fave, e successivamente unita dal M° Elio Spagnoli, la band è diventata una delle realtà più attive delle marching band italiane, regolarmente presente in festival e manifestazioni su tutto il territorio nazionale.

I membri della Dune Buggy Street Band hanno evidenziato l’importanza della partecipazione a un festival di tale prestigio, sottolineando come l’esperienza sia stata una significativa opportunità di crescita e scambio culturale con altri musicisti europei, portando con sé l’energia della loro terra. La loro presenza al festival rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi e un motivo di orgoglio per la comunità di San Severo.