Dündar Kesaplı Premiato per il Dialogo Culturale nello Sport

Il giornalista italo-turco Dündar Kesaplı ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Fondazione Fioravante Polito in una cerimonia a Napoli, dedicata al Manifesto Etico Sportivo. L’evento ha enfatizzato il valore dell’educazione, dei principi etici e dell’umanità nello sport. Kesaplı, presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo e fondatore del Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo, è stato premiato per il suo impegno nel promuovere i valori autentici dello sport e il dialogo interculturale tra i popoli del bacino mediterraneo.

La manifestazione ha visto la partecipazione di figure come don Maurizio Patriciello e Davide Polito, presidente della fondazione, che hanno sottolineato l’importanza di educare i giovani sui valori sportivi e sulla responsabilità, avvertendo che un corpo disgiunto da mente e spirito rischia di diventare mera materia. L’evento ha visto anche la presenza di esponenti del mondo dello sport e del giornalismo, come Saverio Montingelli della Rai e Tullio Calzone del Corriere dello Sport-Stadio, che hanno ricevuto riconoscimenti per il loro contributo alla diffusione dei valori etici nello sport. Il premio a Kesaplı rappresenta un’importante testimonianza del suo ruolo nel promuovere coesione e dialogo tra diverse culture, attraverso un giornalismo orientato alla comprensione reciproca.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com