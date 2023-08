Duncan Laurence, il vincitore dell’Eurovision ha sposato il compagno

A quattro anni dalla sua vittoria all’Eurovision Song Contest del 2019 a Tel Aviv, Duncan Laurence ha sposato il suo compagno, Jordan Garfield. Il cantautore olandese ha pubblicato gli scatti del matrimonio su Instagram ed ha ringraziato tutti per i commenti pieni d’affetto: “Devo ringraziavi per le dolci reazioni che avete avuto a questa notizia“. Tra i tanti ad aver fatto le congratulazioni a Duncan Laurence e al marito, anche Conchita Wurst e l’account della Universal Music.

“La mia canzone preferita di quest’anno? Io stesso voterei per il pezzo italiano. Mahmood è un grande artista con una buona canzone.

Com’è nata la mia canzone? Arcade è stata scritta da me circa due anni fa, nel periodo del conservatorio, quando mi sedetti al piano e iniziai a giocherellare con accordi, parole e melodie, ripensando alla storia di una persona cara, deceduta quando ero più giovane. Una storia triste, quella di una donna che ha sempre creduto nel ritorno del proprio amato, attendendo invano, il suo ritorno, e la cui speranza è tramontata definitivamente con il suo decesso. Questa storia mi ha portato pensare che la felicità sia un qualcosa che le persone costruiscono da loro stesse. Ho tratto questa morale nei miti e nei saggi e l’ho trasformata in una canzone. – ha dichiarato il cantante a Eurofestival Italia – Dopo aver terminato la canzone, l’ho portata ad altri cantautori e la struttura definitiva del brano si deve al produttore Wouter Hardy. Sono davvero orgoglioso del risultato e di tutti quelli che ci hanno lavorato con me. Senza di loro non avremmo raggiunto questo risultato”.