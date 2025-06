Dumfries: il passaggio da Inzaghi a Chivu tra emozioni e sfide

L’addio di un allenatore carismatico segna spesso un cambiamento significativo all’interno di una squadra, creando aspettative e speranze per il futuro. Recentemente, le parole di Denzel Dumfries offrono uno sguardo sulle emozioni dell’Inter in questo momento di transizione.

Denzel Dumfries ha definito l’addio di Simone Inzaghi come “un po’ uno shock”, esprimendo dispiacere per la fine di una collaborazione che ha costruito un forte legame di squadra. Nonostante non abbia avuto occasione di incontrare Inzaghi di persona dopo la sua partenza, l’esterno olandese ha contattato l’ex allenatore per ringraziarlo. Con l’arrivo di Cristian Chivu, Dumfries ha evidenziato come il nuovo tecnico porti “nuove idee e nuove energie”, sottolineando l’importanza di adattarsi rapidamente alle sue metodologie. L’obiettivo principale dell’Inter rimane la conquista della Champions League, nonostante la pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale precedente, che ha lasciato un segno profondo. Dumfries ha ammesso di avere ancora difficoltà a elaborare quel ko, ma ha ribadito la necessità di guardare avanti e concentrarsi sulle prossime competizioni, sperando in un riscatto. La squadra si appresta quindi a vivere una fase delicata, in attesa di vedere come le nuove dinamiche influenzeranno il rendimento sul campo.

