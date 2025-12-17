15.6 C
Dumbbell Adjustable 2 Pezzi

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €39.99 – €37.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Yaheetech Set of 2 Dumbbells Gym Home with Different Weight Plates Pair Adjustable Handlebars Black

Benvenuti in Yaheetech
Yaheetech è un marchio internazionale di e-commerce fondato nel 2003, specializzato in prodotti di diverse categorie, come mobili per la casa e ufficio, forniture per animali domestici, articoli per esterni e giardinaggio e molto altro. Il nostro obiettivo è fornire ai clienti prodotti di qualità che combinano stile, funzionalità e valore.

La nostra missione
Il team globale di Yaheetech ha la missione di fornire prodotti fantastici a persone di tutto il mondo che rendono la loro vita più confortevole. Ci impegniamo a fornire una distribuzione conveniente grazie al nostro personale efficiente, alla capacità di immagazzinamento di 180.000 m³ in 7 paesi e ai partner logistici a lungo termine.

Set di Manubri Yaheetech
Il nostro set di manubri è composto da materiali duraturi, come piastre di cemento rivestite in plastica dura e barre di ferro galvanizzato. Il set comprende 16 piastre di 4 pesi diversi (2,5 kg, 2 kg, 1,5 kg, 1,25 kg), 2 barre di ferro misurano 47 x 2,5 cm con un manico lungo 13,7 cm ciascuna, e 2 collari.

Vantaggi del nostro set di manubri

  • Materiali resistenti all’ossidazione e all’acqua per una lunga durata di vita del prodotto
  • Protezione del pavimento grazie alle piastre di peso rivestite in plastica dura
  • Impugnature antiscivolo con texture a diamante per aumentare la sicurezza e la coordinazione durante l’esercizio
  • Facile da assemblare e personalizzare per ridurre il caos nel tuo DIY gym e permettere una varietà di esercizi fisici

Scegli il nostro set di manubri per il tuo benessere
Non aspettare oltre per iniziare a migliorare la tua forma fisica e il tuo benessere. Il nostro set di manubri è la scelta ideale per chi cerca di allenarsi in casa o in palestra. Acquista ora e scopri i benefici di un allenamento regolare con i nostri manubri di alta qualità!

