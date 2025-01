Duetti Sanremo 2025: tutti gli accoppiamenti

In questo articolo si riassumono i duetti previsti per Sanremo 2025, che si terrà venerdì 14 febbraio durante la serata delle cover, condotta da Carlo Conti con la partecipazione di Mahmood e Geppi Cucciari. Per la prima volta, i cantanti possono esibirsi in duetti con artisti ospiti o altri concorrenti, scegliendo brani pubblicati fino al 31 dicembre 2024.

Attualmente sono stati annunciati circa dieci duetti. Tra i più attesi, secondo AdnKronos, c’è quello tra Tony Effe e Noemi che interpreteranno “Tutto Il Resto è Noia” di Franco Califano. Inoltre, DavideMaggio.it ha riportato il duetto tra Clara e Il Volo, e Bresh con Cristiano De Andrè. Niccolò Fabi si esibirà con Rkomi, e Fedez duetterà con Marco Masini sulla canzone “Bella Str0nza”.

Il trio di giornalisti della sala stampa, Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, ha svelato ulteriori abbinamenti: Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino, Gaia con Toquinho, Lucio Corsi con Topo Gigio, e Simone Cristicchi con Amara, co-autrice della canzone “Quando Sarai Piccola”.

Attualmente, sono stati rivelati dieci duetti, mentre mancano all’appello ancora 20 Big. I duetti confermati includono:

1) Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino

2) Clara con Il Volo

3) Bresh con Cristiano De Andrè

4) Gaia con Toquinho

5) Fedez con Marco Masini

6) Lucio Corsi con Topo Gigio

7) Simone Cristicchi con Amara

8) Tony Effe con Noemi

9) Rkomi con Niccolò Fabi