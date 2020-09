Il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip già lo conosciamo e proprio in queste ore mi sono stati segnalati due commenti che due vip avrebbero lasciato su Instagram (proprio sotto un post che riguardava i nuovi inquilini), in cui avrebbero lasciato intendere di essere stati scartati da Alfonso Signorini.

Se l’ex gieffino ed ex naufrago di Alessia Marcuzzi, Filippo Nardi, ha commentato con un misterioso “Manca qualcuno”, l’ex velina Cristina Quaranta è stata più chiara: “Peccato, con me poteva essere tutto più piccante”.

Qualche mese fa Cristina Quaranta, intervistata da Dagospia, aveva dichiarato:

“È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni 90. Da quando ho lasciato la tv ho fatto vari lavori: sono stata ufficio stampa, sono stata un agente immobiliare, oggi invece gestisco un negozio di tendaggi […] Non sono affatto arrabbiata con la televisione per il semplice fatto che io nella vita avrei voluto fare tutt’altro. E’ accaduto tutto per caso, io non ho mai cercato questa carriera. Se mi chiamano e mi propongono qualcosa che mi piace accetto, altrimenti continuo a fare la mia vita lontana dai riflettori che mi appaga e mi gratifica. […] Non mi è mai piaciuto l’ambiente dello spettacolo, ho pochissimi amici che fanno parte di questo mondo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d’acqua”.