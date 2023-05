"Due take away a Milano a 43 euro", il post denuncia di Jonathan Bazzi

“Nuova panetteria/gastronomia a Milano, in Porta Venezia. Due piatti così, take away, 43 euro”. E’ il post denuncia dello scrittore Jonathan Bazzi, diventato famoso con il romanzo d’esordio ‘Febbre’, su quanto pagato in centro città. Centinaia i commenti e i ‘Mi piace’ alla foto che mostra quanto consumato con tanto di scontrino. C’è chi gli scrive ‘qui a Milano è diventato tutto carissimo!’ e, ancora, ‘ecco perché sono fuggita da questa città’. “Quindi Milano è più cara di Parigi’ commenta Giuliano, mentre Clio ironicamente ragiona ‘Copenaghen costa meno di un weekend a Porta Venezia’.

“In teoria prima di entrare in un posto – scrive Gioia -, si legge il menù e si vedono i prezzi in modo da non avere sorprese dopo! Se non si guarda a quello, il ristoratore non ha colpa! Può anche far pagare una pizza 200 euro, sta al consumatore decidere se entrare e ordinare o andar via”. E per chiudere l’invito di Costanza con tanto di foto di un ricco aperitivo per due: “Ti aspettiamo a Palermo…15 euro”.