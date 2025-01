Due sciatori denunciati per valanga causata nel tentativo di recuperare una racchetta sulla pista Labirinti

Due sciatori sono stati denunciati a Cortina d’Ampezzo dopo aver causato una valanga sulla pista Labirinti, sotto la Tofana, mentre cercavano di recuperare una racchetta smarrita. L’episodio è accaduto il 3 gennaio 2025, quando i due sciatori, dopo aver completato una discesa, si sono resi conto di aver perso una racchetta. Nonostante i rischi, hanno deciso di avventurarsi su una pista chiusa al pubblico e a rischio valanghe nella speranza di ritrovare l’oggetto.

Il tratto di pista in questione era stato isolato dalle autorità locali proprio per il pericolo di valanghe. Ignorando il divieto, i due sciatori hanno iniziato a scendere, causando il cedimento di una parte del manto nevoso che ha generato una valanga che ha coperto gran parte della pista. Fortunatamente, al momento del distacco della valanga non c’erano altri sciatori nelle vicinanze e non ci sono stati feriti, ma la situazione avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

La valanga ha attivato un’operazione di soccorso che ha coinvolto circa dieci operatori, comprese tre unità cinofile della Guardia di Finanza e un elicottero del Suem di Pieve di Cadore, il quale è intervenuto per effettuare controlli di sicurezza. Dopo aver accertato che non ci fossero pericoli evidenti, l’elicottero è rientrato alla base e l’area è stata bonificata per prevenire ulteriori rischi.

Le Forze dell’Ordine, dopo aver analizzato la dinamica degli eventi, hanno proceduto con la denuncia dei due sciatori per aver messo in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella di altri, violando i divieti di accesso in una zona dichiarata pericolosa. Questo episodio evidenzia i rischi legati alle sciate in aree non sicure e l’importanza di seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle piste da sci.