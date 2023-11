Due ragazzi di Amici si espongono, la dichiarazione: “Io ti amo!”

Mew e Matthew nelle ultime settimane si sono avvicinati molto e ora i due ragazzi potrebbero doversi dire arrivederci. Lui infatti è in sfida e potrebbe anche lasciare a scuola mariana. Per questo motivo i due alunni hanno deciso di scriversi delle lettere, così da dirsi tutto, nell’eventualità di doversi separare per qualche tempo.

Mille emozioni per Mew che legge le bellissime parole che Matthew le ha dedicato 💛 #Amici23 pic.twitter.com/ULQnvvKEsL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2023

Mew si è esposta parecchio e ha addirittura parlato di amore: “Sei così simile a me che a volte mi fai quasi paura. Ma dove sei stato tutto questo tempo? Dovevo venire proprio ad Amici per trovarti. Mi sveglio pensandoti e vado a dormire nella stessa maniera. Ti penso quando canti, ti penso quando sono stanca di tutti. Ti penso quando non riesco a capire me stessa, perché pensarti mi aiuta sempre. Ed è assurdo come in così poco tempo ti abbia preso questo posto importante nella mia vita. Perché per me sei davvero immenso e mi hai migliorata. Un giorno potrò raccontare di noi, di questi due ragazzi che si sono conosciute ad Amici e che hanno avuto il primo appuntamento al cinema della sala quattro. Ti amo veramente tanto, ti penso e ti penserò sempre”.

Lo stesso ha fatto Matthew, che ha detto di amare la sua ragazza (conosciuta ad Amici), più di quanto lei possa immaginare: “Eccomi qui per te. Vorrei dirti tante cose. Però sappi che hai cambiato per sempre il mio modo di vedere il mondo e sappi che io ti amo più di quanto tu possa immaginare. E sappi che queste lacrime che sto versando mentre scrivo le avrei usate per difenderti dal mondo intero. Tu per me sei più di quello che esprimo, più della musica che ascolto e della mia stessa vita e l’unica persona che potrebbe farmi accettare la sconfitta. Se essere vulnerabile sarà l’unico modo di averti acconto allora sono pronto ad essere fattoa. pezzi Ti amo, il tuo Matthe-”.