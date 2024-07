Due protagonisti di Amici si sono sposati, le foto del matrimonio

Non solo a Uomini e Donne, Maria De Filippi fa da Cupido anche ad Amici. Due protagonisti del talent di Canale 5 ieri sono convolati a nozze. Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez si sono sposati. La vincitrice del circuito danza di Amici 2015 e il professionista della trasmissione si sono detti sì davanti ad amici e parenti con una cerimonia intima in Sicilia. Il matrimonio è arrivato dopo più di 8 anni di fidanzamento.

Nel 2015 all’interno della scuola di Amici Virginia si è messa insieme al collega Cristian Lo Presti (che adesso sta con un’altra ballerina), ma una volta fuori dal programma la storia è naufragata. La ballerina poi si è innamorata di Amilcar Moret e ieri i due hanno coronato la loro unione con una bella cerimonia.

“Quando esci da un programma come Amici bisogna lavorare il doppio, cercare di distogliere l’attenzione dall’etichetta della “ragazza di Amici” e impegnarsi a essere solo Virginia, una ragazza che ha vinto un talent, ma che è anche molto di più.

Se mi dà fastidio questa etichetta oggi? No, sono fiera del mio percorso e sarei una codarda se disconoscessi tutto quello che ho fatto. Non è solo un’etichetta, ma la dimostrazione di quanto la gente ti abbia seguita e apprezzata. Certo, quando diventa un pretesto per penalizzarmi e guardarmi dall’alto in basso le cose cambiano: tutti dovrebbero guardare oltre e vedere davvero chi sia.

Se ho mantenuto i contatti con la De Filippi? Con Maria è un po’ difficile, perché dovrebbe stare dietro a tantissime persone. Con Elisa ogni tanto ci sentiamo: qualche giorno fa mi ha fatto l’in bocca al lupo proprio per questo spettacolo.

L’amore con Cristian Lo Presti? È un capitolo chiuso della mia vita, siamo stati due protagonisti di Amici e ci siamo voluti bene. Ora voglio concentrarmi solo sul presente e sul futuro”.