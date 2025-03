Due progetti dopo il fallimento

Il programma “Ora o mai più”, condotto da Marco Liorni su Rai1, ha recentemente concluso la sua edizione 2025, con la vittoria del cantante Pierdavide Carone. Tuttavia, il format non ha raggiunto ascolti entusiasti, risultando spesso battuto dal popolare “C’è Posta per te” di Maria De Filippi su Canale 5. La Rai, nonostante i risultati deludenti, continua a sostenere Liorni e ha programmato per lui nuovi progetti in prima serata.

Le performance dell’ultima edizione sono state inferiori rispetto a quelle di quella condotta da Amadeus. La scelta della Rai di trasmettere semifinale e finale in registrata, dopo le prime puntate in diretta, potrebbe non aver incontrato il favore del pubblico. Inoltre, la mancanza di polemiche e discussioni, che sono elementi chiave per aumentare l’engagement e il dibattito sui social, ha contribuito alla percezione di un prodotto poco incisivo.

Nonostante il finale di “Ora o mai più”, Marco Liorni rimane una figura centrale per la Rai. I vertici hanno deciso di riprogrammarlo per diverse prime serate nei prossimi mesi, iniziando con due puntate speciali de “L’Eredità” il sabato sera, sfidando nuovamente Maria De Filippi. Inoltre, in primavera, tornerà con “Chi può batterci?”, un game show che coinvolge sei celebrità contro il pubblico in studio, puntando sull’interazione diretta come punto di forza.

Resta da vedere l’andamento di questi nuovi progetti e se riusciranno a catturare l’attenzione del pubblico.