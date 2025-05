Due processi e un epilogo: il caso dello studente fiorentino con il saluto nazista ad Auschwitz

A 14 anni, durante una visita ad Auschwitz con la scuola, uno studente fiorentino ha fatto il saluto nazista, un gesto notato dalla vigilanza del campo. Questo episodio, che l’autore ha descritto come una bravata, ha avuto conseguenze legali: il giovane ha affrontato due processi, uno in Italia e uno in Polonia. Risale all’ottobre 2022, quando il ragazzo, in mezzo ai binari del campo di concentramento, ha sollevato il braccio destro. L’evento ha suscitato indignazione in Polonia, in Europa e in Italia, portando all’apertura di un’indagine da parte del tribunale di Oświęcim, con il rischio di tre anni di carcere.

Il codice penale polacco prevede pene severe per chi fa propaganda nazista o sostiene teorie basate sull’odio. Tuttavia, poiché il ragazzo era minorenne, la sua età è stata considerata un’attenuante e non è stato condannato al carcere. A quasi un anno dai fatti, la procura dei Minorenni di Firenze ha avviato un’indagine sul contesto familiare e scolastico del ragazzo in risposta alla richiesta della procura polacca.

Nel aprile 2025, il giudice del Tribunale per i Minorenni di Firenze ha deciso di non procedere ulteriormente, in linea con la decisione polacca. L’autorità giudiziaria polacca aveva già imposto per il giovane una misura educativa sotto forma di ammonizione, mirata a fargli comprendere la gravità del gesto. Alla fine, la questione è stata conclusa senza pena detentiva, chiudendo definitivamente il caso.