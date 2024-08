Due potenti notebook da 16″ a un PREZZO SUPER con le offerte di Amazon

Cogli al volo le opportunità offerte da Amazon in queste ore e accaparrati uno di questi potenti notebook da 16 pollici ad un prezzo particolarmente conveniente.

Acemagic AX16PRO

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Il primo prodotto che vi proponiamo è l’Acemagic AX16PRO, un portatile con schermo da 16,1 pollici a risoluzione Full HD. Questo notebook monta un processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 core e 16 thread, la scheda grafica AMD Radeon RX Vega 8 e ben 16 GB di RAM. Non manca nemmeno un capiente SSD da 512 GB per l’archiviazione di giochi e dati.

AOC MX16

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Molto interessante è anche l’AOC MX16, portatile con display da 16,1 pollici Full HD con supporto all’intelligenza artificiale Copilot, che può essere attivata tramite la semplice pressione di un tasto sulla tastiera retroilluminata. Questo notebook monta un processore Intel Core Ultra 5 con grafica Intel Arc, 16 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB.

