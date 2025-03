Due ori azzurri con Andy Diaz e Larissa Iapichino

Oggi l’Italia ha conquistato due medaglie d’oro ai campionati europei indoor di atletica leggera ad Apeldoorn, Olanda. La prima medaglia è stata ottenuta da Andy Diaz nel salto triplo, con una misura di 17,71 metri, che rappresenta la migliore prestazione mondiale dell’anno e si avvicina al suo record italiano di 17,75 metri all’aperto. Alle spalle di Diaz si sono piazzati il tedesco Max Hess, con 17,43 metri, e l’italiano Andrea Dallavalle, bronzo con 17,19 metri.

La seconda medaglia d’oro è stata conquistata da Larissa Iapichino nel salto in lungo. La ventiduenne toscana si è imposta con una misura di 6,94 metri, precedendo la svizzera Annik Kaelin, che ha saltato 6,90 metri, e la tedesca Mihaila Mihambo, con 6,88 metri. Questo titolo continentale indoor arriva 27 anni dopo quello di sua madre, Fiona May, che si era imposta nel 1998 a Valencia. Iapichino, già medagliata d’argento nell’ultima edizione di due anni fa a Istanbul e nella scorsa stagione a Roma, ha raggiunto il suo successo con un terzo salto che le ha permesso di superare Kaelin di 4 centimetri.

In aggiunta, Matteo Sioli ha ottenuto una brillante medaglia di bronzo nel salto in alto, centrando una misura di 2,29 metri al secondo tentativo. L’oro è andato all’ucraino Oleh Doroshchuk con 2,34 metri, mentre l’argento è stato conquistato dal ceco Jan Stefela, che ha realizzato la stessa misura di Sioli ma al primo tentativo. Quarto posto per l’italiano Manuel Lando con 2,26 metri.