Due operai sono morti in un cantiere edile a Roma. I due, di 29 e 53 anni, sono precipitati da un’altezza di oltre 20 metri mentre stavano tagliando una trave di cemento in piazza Lodovico Cerva, zona Vigna Murata.

Sul posto stanno ora lavorando i vigili del fuoco del Comando di Roma, intervenuti con piu’ squadre, comprese quella del Nucleo Speleo-alpino-fluviale e l’Usar per la messa in sicurezza di una trave sospesa a circa 20 m di altezza. Presenti anche agenti Spresal e Polizia scientifica che si occuperanno dei rilievi. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per l’avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell’area.