Degli occhi brillano nel buio e una donna avverte le autorità: il pronto intervento dei vigili del fuoco si rivela fondamentale.

Domenica 22 gennaio una donna si trovava in un istituto bancario quando ha avvertito degli insoliti rumori provenire dai condotti di areazione. Quando si è avvicinata ad essi ha notato la presenza di due occhi luminosi al suo interno, avvicinatisi alla grata, accompagnati da lamenti. La donna ha scelto così di avvertire le autorità. La segnalazione dell’anomalia – proveniente dal piccolo comune di Campagna Lupia, in provincia di Venezia – è stata inoltrata ai Vigili Del Fuoco nel pomeriggio.

Due occhi brillano nel buio: chiesto l’intervento dei vigili del fuoco – FOTO

Le Fiamme Rosse, dopo essersi recate sul posto della segnalazione, hanno scoperto che un gatto dal pelo nero era rimasto intrappolato nei condotti. Durante il primo sopralluogo nelle condutture il gatto la posizione del gatto è stata facilmente identifica e i pompieri sono riusciti a trarlo in salvo.

Per portare a termine l’operazione di recupero i Vigili hanno utilizzato delle telecamere adatte a prestare soccorso alle persone intrappolate tra le macerie e fornite da una ditta locale che ha collaborato con la squadra dei pompieri. Dopo aver compreso l’esatta posizione del gatto il salvataggio si è concluso nel migliore dei modi.

Il micio estratto dai condotti non riportava ferite ed è stato consegnato a una volontaria addetta al recupero degli animali in difficoltà. La bella notizia – con tanto di immagini che hanno documentato i momento salienti del salvataggio del gatto – è apparsa poche ore dopo, in serata, sul profilo Facebook ufficiale di “Città metropolitana di Venezia”.

“Bravissimi complimenti“, è uno dei commenti apparsi di risposta al lavoro svolto con cura e dedizione dai Vigili Del Fuoco del posto. Non è la prima volta che un micio randagio, probabilmente alla ricerca di confortevole rifugio in cui ripararsi viste le gelide temperature invernali, finisca col perdersi all’interno di un condotto d’aria.

Per fortuna, stavolta, la donna che ha segnalato l’incidente ha potuto rendersi conto in tempo dell’increscioso accaduto e far sì che le autorità competenti potessero salvare il micio in difficoltà fornendogli – in tempi brevi – una sistemazione sicura e quanto più adatta alle sue esigenze. Il gatto, d’altro canto, lamentandosi per la sua condizione avrebbe aiutato la donna a fare caso alla sua presenza favorendo così il suo ritrovamento.