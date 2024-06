Due nemici, una rissa e una SURREALE pausa nella guerra

Nel bel mezzo del caos della Guerra Civile Americana, è difficile immaginare cosa potrebbe fermare un combattimento furioso. Una bandiera bianca? Un leader che si arrende? La risposta arriva dal fronte della Battaglia del Wilderness, quando due soldati si scontrarono in una rissa a pugni, mettendo in pausa temporaneamente l’intera battaglia.

Tra il 5 e il 7 maggio 1864, durante la Battaglia del Wilderness, il primo scontro della campagna del 1864 di Ulysses Grant contro l’esercito di Robert E. Lee, le dense foreste della Virginia settentrionale erano avvolte da nebbia e fumo. Gli scontri erano brutali e i soldati di entrambe le fazioni dovevano spesso fare affidamento sui suoni piuttosto che sulla vista per individuare il nemico.

In una radura chiamata Saunders Field, il terreno era talmente martoriato dai proiettili che l’erba non osava crescere.

In questo scenario infernale, due soldati, uno dell’Unione e uno Confederato, si trovarono nello stesso gully, una trincea naturale scavata dalla pioggia. Nessuno dei due si era accorto della presenza dell’altro fino a quando non si trovarono faccia a faccia. Iniziarono a lanciarsi insulti, ma presto decisero che l’unico modo per stabilire chi fosse il più forte era affrontarsi a pugni.

La scena catturò l’attenzione di entrambe le fazioni. I soldati sospesero i loro scontri per assistere a questo duello improvvisato. La tensione si sciolse momentaneamente mentre i pugni volavano, con gli spettatori che tifavano per il loro campione (sapete che la barba umana si è evoluta per attutire proprio i pugni?). Alla fine, il soldato Confederato ebbe la meglio sul suo avversario dell’Unione, che si arrese come da accordo. Dopo lo spettacolo, i due tornarono nelle rispettive trincee e la battaglia riprese come se nulla fosse successo.

Un episodio – simile alla Tregua di Natale – che non fa altro che ricordarci che, alla fine, tutti siamo uguali.