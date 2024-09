Due morti a Roma: tragedia stradale e indagini su cellulari coinvolti

Una giornata tragica ha colpito Roma con due incidenti mortali avvenuti in poche ore. Il primo incidente si è verificato all’alba sulla bretella che collega il Grande Raccordo Anulare all’autostrada Roma-Firenze, e ha coinvolto un’auto e un SUV. Un automobilista di 74 anni, alla guida di una Lancia Y, ha perso la vita dopo essere stato tamponato da una BMW X1. L’anziano è deceduto sul colpo a causa dell’impatto violento, mentre il conducente del SUV è rimasto ferito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti agenti della Polizia Stradale, vigili del fuoco e personale medico, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con la circolazione bloccata fino a tarda mattinata. La Polizia Stradale ha avviato un’indagine per accertare le cause dello schianto, ipotizzando un possibile colpo di sonno o manovre imprudenti dovute al mancato rispetto dei limiti di velocità.

Poche ore dopo, un secondo incidente ha avuto luogo nella zona di Corcolle, in periferia, coinvolgendo due motociclisti. Un uomo di 53 anni è morto dopo essere caduto dalla moto, una Kawasaki, condotta da un amico di 46 anni. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma si sospetta che il 53enne possa essere deceduto a causa di un malore piuttosto che per l’impatto con l’asfalto. Il conducente della moto è stato sottoposto a test di routine e potrebbe essere disposta un’autopsia per comprendere meglio le cause della morte.

Le indagini sui due incidenti non si limitano alle dinamiche stradali. In particolare, nel caso del tamponamento sull’autostrada Roma-Firenze, gli investigatori stanno analizzando i telefoni dei conducenti per verificare se fossero in uso al momento dell’incidente. Si sta anche esaminando se vi siano stati guasti meccanici nelle auto coinvolte e sono in corso acquisizioni delle registrazioni delle telecamere di sicurezza per ulteriori accertamenti. Con questi eventi, il numero delle vittime della strada a Roma nel 2024 è ora salito a 118.