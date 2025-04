Due mesi per realizzare il sogno di “mordere” l’Asia: un viaggio tra Thailandia, Cambogia, Laos e Vietnam

Cosa si prova a vivere un viaggio di due mesi in Thailandia, Cambogia, Laos e Vietnam? Questo racconto esplora le meraviglie e le contraddizioni del Sud-est asiatico, offrendo un’esperienza indimenticabile. Il viaggio, programmato dal 12 gennaio al 6 marzo 2025, ha un costo stimato di circa 5000 euro per due persone, inclusi voli, alloggi, pasti e attività. I visti sono richiesti solo per Cambogia e Laos, facilmente ottenibili online o all’arrivo. La moneta locale è facilmente cambiabile, ma è cruciale che le banconote siano in perfette condizioni. La comunicazione è semplice grazie alle SIM locali e al Wi-Fi disponibile ovunque.

L’atmosfera generale è di cordialità e efficienza. I trasporti sono ben organizzati, senza provare mai sensazioni di insicurezza. Nelle città, i motorini offrono una sensazione di libertà unica, anche se attraversare le strade può essere complicato. Il cibo, vario e genuino, è prevalentemente a base di riso e ci sono numerosi piatti vegetariani.

Il viaggio inizia a Bangkok, seguito da visite ad Ayutthaya e Battambang in Cambogia. Si prosegue con escursioni nei templi di Angkor e scoperte nella natura di Don Khon. La tappa successiva è Luang Prabang, apprezzata per la sua tranquillità, seguita da un tour dinamico a Vientiane e un’escursione alle cascate in Vietnam. Infine, il viaggio si conclude a Hoi An e Da Nang, prima di tornare a Bangkok. L’esperienza si rivela accessibile e soddisfacente, evidenziando la bellezza e la cultura dei luoghi visitati.