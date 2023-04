Due insegnanti di Amici lasciano il programma: non ci saranno nella prossima edizione

Anche questa edizione di Amici di Maria ha confermato il grande successo del talent più longevo d’Italia, merito anche dei ragazzi, della conduttrice, ma pure del team di insegnanti. Due dei professori però pare che lasceranno la scuola mariana dopo la finale di quest’anno. Stando a quanto rivela Tv Blog Raimondo Todaro e Arisa non torneranno per Amici 23.

“Stando a quanto ci risulta, sarebbero in uscita almeno due insegnanti su sei. Si tratterebbe, in primis, di Raimondo Todaro, che quasi sicuramente non verrà riconfermato. E chissà che su questa decisione nei confronti dell’ex fedelissimo di Milly Carlucci non pesi la accesa discussione avvenuta in occasione della registrazione del quarto serale in studio con Maria De Filippi (è stata tagliata in fase di montaggio, quindi il pubblico da casa non l’ha mai vista). Nell’edizione numero 23 di Amici, inoltre, potrebbe non esserci Arisa. In questo caso, però, non si tratterebbe di una rottura con la padrona di casa, bensì di una precisa volontà della cantante che preferirebbe tornare a concentrarsi sulla sua carriera da interprete (tenterà di prendere parte a Sanremo 2024, dopo la cocente delusione dei mesi scorsi)”.