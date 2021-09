Due giorni di conferenze, incontri e dibattiti alle Ogr di Torino per parlare di innovazione, startup, robot e intelligenze artificiali. Per parlare di futuro, insomma. Due giorni dominati dal collegamento in diretta con Elon Musk (qui il racconto di quello che ha detto), ma che non si riducono solo a quello: l’edizione 2021 dell’Italian Tech Week è stata anche molto, molto altro. Di seguito abbiamo raccolto i 10 momenti più belli e interessanti, per esserci anche se non c’eravate. O da rivedere se li avete già visti.

ITW 2021

Il capitano azzurro Giorgio Chiellini: com’è diventato tech il calcio

Il capitano della Nazionale e della Juventus ha raccontato come si gioca (e si vive) il calcio moderno, profondamente influenzato dalle nuove tecnologie. E ovviamente di quelle notti magiche che hanno portato gli Azzurri sul tetto d’Europa.

Italian Tech Week 2021, il capitano azzurro Giorgio Chiellini: com’è diventato tech il calcio



Cento metri di emozioni: le 3 azzurre paralimpiche salite sul podio a Tokyo 2020

Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contrafatto (rispettivamente oro, argento e bronzo nei 100 m alle Paralimpiadi 2020) hanno raccontato la loro corsa a Riccardo Luna, direttore di Italian Tech.

Italian Tech Week 2021, 100 metri di emozioni: le tre azzurre paralimpiche sul podio a Tokyo 2020



Elon Musk e l’ospite a sorpresa: l’ingegnere italiano che lavora a SpaceX

Si chiama Mauro Pinna, lavora per SpaceX ed è stato chiamato in causa a sorpresa dall’imprenditore durante il collegamento con la Italian Tech Week, raccontando il suo contributo alla costruzione dei razzi spaziali.

Italian Tech Week 2021, Elon Musk e l’ospite a sorpresa: l’ingegnere italiano che lavora a SpaceX



Il lungo applauso all’ex astronauta Nespoli per la sua lotta contro il tumore

Tre volte astronauta sulla Stazione spaziale Internazionale, ha raccontato di avere lottato contro un tumore al cervello e alla Italian Tech Week, nel giorno in cui è stata divulgata la notizia, ha ricevuto un lungo applauso dopo il suo intervento per parlare di space economy.

Italian Tech Week 2021, il lungo applauso all’ex astronauta Nespoli per la sua lotta contro un tumore



Luna e Linus con Khaby Lame: l’arte di fare ridere senza parlare

Intervista al creator più famoso d’Italia e uno dei più noti al mondo, visto che il ragazzo occupa il secondo posto tra gli utenti più seguiti su TikTok.

Italian Tech Week 2021, Linus con Khaby Lame: l’arte di far ridere senza parlare



La performance di Chiara Luzzana: “Il silenzio non esiste”

Chiara Luzzana è una sound artist, sound designer e compositrice di colonne sonore: rompe gli schemi imposti dalla notazione musicale per creare musica a partire dal rumore, dando vita a visionarie colonne sonore.

Italian Tech Week 2021, la performance della sound artist Chiara Luzzana: “Il silenzio non esiste”



Gli startupper italiani che hanno conquistato il mondo

Intervista a Davide Dattoli (Talent Garden), Giorgio Tinacci (Casavo), Alessio Lorusso (Roboze) e Isabelle Andrieu (Pi School), alcuni degli startupper di successo italiano in grado di conquistare con le loro aziende anche il mercato globale.

Italian Tech Week 2021: gli startupper italiani che hanno conquistato il mondo



Come si diventa startup unicorno (e perché si chiama così)

Simon Beckerman (Depop), Carlo Gualandri (Soldo) e Victoria van Lennep (Lendable) sono tutti imprenditori che hanno avviato una startup diventata unicorno, il termine che indica le aziende il cui valore di mercato ha superato il miliardo di dollari.

Italian Tech Week 2021, come si diventa startup unicorno (e perché si chiama così)



La bistecca (vegetale) stampata in 3d che arriva nei supermercati nel 2022

Giuseppe Scionti, fondatore e Ad di Novameat, spiega origini e prospettive della sua invenzione: la carne viene riprodotta sfruttando una base d’acqua impastata con ceci gialli, oli vegetali e grassi: “Per produrre ogni hamburger animale si utilizzano circa 15mila litri di acqua, noi ne impieghiamo il 90% in meno”.

Italian Tech Week 2021, la bistecca stampata in 3D (e vegetale) che arriva nei supermercati nel 2022



Il robot iCub: “Ecco perché non dovete avere paura di noi”

Il robot umanoide più noto dell’Istituto italiano di Tecnologia ha aperto i lavori della Italian Tech Week di a Torino, spiegando, con la sua voce sintetizzata e a gesti, perché i robot non devono fare paura.