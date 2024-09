Due Giorni di Camera Ardente allo Stadio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Totò Schillaci, il celebre ex calciatore, deceduto a 59 anni il 18 settembre 2023 all’ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato da diversi giorni a causa di un tumore. La camera ardente è stata allestita allo stadio Renzo Barbera di Palermo, accessibile per due giorni prima dei funerali.

Come comunicato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il trasporto della salma dall’ospedale allo stadio è avvenuto nel pomeriggio, accolto da amici, familiari e fan. La scena è stata molto toccante, con un lungo applauso che ha accompagnato la partenza della bara. Nonostante il maltempo, molti tifosi si sono radunati davanti allo stadio per rendere omaggio al campione, rendendo l’atmosfera ancora più emozionante.

La camera ardente è stata aperta il 18 settembre dalle 16 alle 22 e il 19 settembre dalle 7 alle 22. I funerali di Totò Schillaci si svolgeranno il 20 settembre alle 11:30 nella cattedrale di Palermo. Schillaci è ricordato come l’eroe delle “notti magiche” durante il Mondiale del 1990, dove ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano.

Tra i tributi ricevuti, spicca quello dell’ex compagno di squadra Roberto Baggio, che ha condiviso un messaggio affettuoso su Instagram, ricordando le esperienze indimenticabili vissute insieme durante i Mondiali. Baggio ha descritto Schillaci come un caro amico, evidenziando il legame speciale che li univa e l’impatto duraturo delle loro avventure calcistiche.

Il lutto per Schillaci ha toccato anche il mondo della politica, con numerosi messaggi di cordoglio da parte di figure pubbliche come Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. La notizia della sua morte ha suscitato una grande commozione tra i tifosi, che lo ricordano non solo per il suo talento sul campo, ma anche per la sua personalità e il carisma che ha portato nel mondo del calcio.

Totò Schillaci lascia un’eredità importante e sarà sempre ricordato per il suo contributo al calcio italiano e per il modo in cui ha fatto sognare milioni di tifosi durante le competizioni internazionali.