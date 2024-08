Due giornalisti televisivi su L’Isola dei Famosi: “Serve il ritorno di Simona Ventura”

Pier Silvio Berlusconi ha confermato che L’Isola dei Famosi tornerà con una nuova edizione e questo è un dato di fatto. A chi sarà affidata la conduzione però non si sa, anche se il nome più insistente al momento è quello di Elenoire Casalegno. Un nome che non piace a due dei giornalisti più influenti che parlano di televisione: Mattia Buonocore e Giuseppe Candela.

Il primo, penna di DavideMaggio.it e il secondo, penna di Dagospia, concordano su un punto: affidare la conduzione a chi ha portato al successo il reality, ovvero Simona Ventura.

“Basta scommesse o personaggi che ci mettono solo la faccia risultando estranei alle dinamiche autorali” – si legge su DavideMaggio.it – “L’imprevedibilità di un reality può essere cavalcata solo da chi ha padronanza di ciò che succede e conosce bene i concorrenti“. E il nome suggerito è proprio quello di Simona Ventura. Lo stesso che ha fatto Giuseppe Candela commentando su Twitter: “Cosa fa uno che sa fare televisione? Va da Simona Ventura, le chiede di salvare la baracca: “Hai carta bianca”. Ma se dopo il disastro Luxuria, pensi a un nome di secondo piano allora le cose sono due: o vuoi affondare L’Isola o non sai fare televisione”.

Simona Ventura ci starebbe

I due giornalisti “spingono” l’ipotesi Ventura e la conduttrice, nonostante la prossima stagione televisiva sarà impegnata su Rai2 e su Nove, ci starebbe pure.

“Se il format si è usurato? Assolutamente no” – le recenti parole di Super Simo – “Non mi permetto perché è in un’altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico!“.