Due gattini inseparabili cercano una casa insieme a Cagliari

In un mondo in cui gli affetti genuini sono sempre più rari, la storia di due gattini di Cagliari offre un esempio di amore e solidarietà. I piccoli, trovati insieme, stanno cercando una famiglia che li accolga entrambi. Uno di loro è cieco e si affida costantemente al fratellino, che lo guida e lo sostiene.

I gattini, abbandonati insieme o frutto di una cucciolata non assistita, sono stati recuperati da un’associazione animalista locale. Quest’ultima ha lanciato un appello per trovare loro una casa, sottolineando l’importanza di una doppia adozione. Infatti, i due mici formano un legame inscindibile e separarli sarebbe estremamente crudele. I volontari spiegano che il gattino vedente è il faro per il fratello cieco: si cercano, mangiano e dormono insieme, creando una complicità rara e toccante.

Nonostante la crescente attenzione e il supporto ricevuto sui social, nessuna famiglia si è ancora proposta concretamente. L’estate rappresenta un periodo difficile per le adozioni, soprattutto a causa dell’abbandono degli animali. Per questo motivo, i volontari fanno riferimento alla solitudine e ai pericoli già affrontati dai gattini, invitando chiunque possa a non lasciarli in gabbia.

Il micetto cieco si muove per la casa affidandosi al fratello, che dimostra una naturale predisposizione a proteggerlo. Le interazioni tra i due sono descritte dai volontari come sorprendenti e piena di tenerezza. La loro storia rappresenta anche un invito a guardare oltre le disabilità: chi ha esperienza con animali con problemi di vista o udito parla di relazioni intense e gratificanti.

Chi fosse interessato a offrire loro un futuro può contattare direttamente l’associazione, che ha già provveduto alle cure necessarie. I gattini sono in buona salute e desiderosi di trovare una famiglia che li accolga.