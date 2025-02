Due Fratelli e il Loro Segreto

Fabrizio Corona è tornato a parlare di Fedez, in particolare del loro rapporto e dell’influenza del suo podcast “Falsissimo” sull’immagine del rapper, specialmente in vista del Festival di Sanremo. Nonostante Fedez avesse recentemente preso le distanze da lui, affermando che confidarsi con Corona fosse un “errore gravissimo”, quest’ultimo ha rivelato di essere stato in contatto con Fedez per sei mesi al telefono, credendo che il rapper avrebbe potuto vincere il festival.

Corona ha sottolineato come la sua proposta di raccontare storie e i dettagli delle puntate di “Falsissimo” abbiano contribuito a risollevare la carriera di Fedez. Infatti, ha proprio affermato: “Fedez è arrivato quarto, ma senza quelle due puntate di Falsissimo sarebbe passato inosservato”. Secondo Corona, Fedez ha avuto l’opportunità di “rinascere” nella sua carriera musicale grazie a questo progetto, attribuendo a sé stesso una parte del suo successo durante il festival.

Inoltre, Corona ha commentato una recente sfuriata di Fedez contro una persona che aveva insultato Chiara Ferragni, la sua ex moglie, avvertendolo di mantenere la calma e ricordandogli che dopo un buon Sanremo è meglio evitare polemiche. Infine, ha descritto il loro legame come quello tra “amici e fratelli”, ribadendo le differenze tra i loro ruoli: “Io faccio il cantastorie, lui fa il cantante”.