Due foche attendevano il ritorno della mamma, erano disperate

In una tranquilla giornata estiva qualcosa ha scosso la tranquillità di un uomo di nome Brian che notò qualcosa di straordinario lungo la costa di Kinvarra, un villaggio marittimo molto caratteristico.

L’uomo estremamente incuriosito da quello che i suoi occhi stavano osservando decise di avvicinarsi e notò due splendidi cuccioli di foca stretti in un abbraccio probabilmente impauriti e in attese che mamma foca tornasse a prenderli

La scena era allo stesso tempo toccante e preoccupante e l’uomo non sapendo come aiutare decise di contattare la Seal Rescue Ireland, un’organizzazione dedicata al salvataggio di foche in difficoltà. Immediatamente sul posto arrivarono gli addetti al salvataggio che prima di agire decisero di osservare la situazione.

La squadra di soccorso osservò i cuccioli da lontano nella speranza di non dover intervenire e che la mamma delle foche tornasse da li a breve a prenderli. Tuttavia dopo ore di attesa fu chiaro che nessuno sarebbe tornato a riprenderle e così la squadra di soccorso decise di entrare in azione

Il Salvataggio delle foche e la scoperta della sconcertante verità

Grazie all’intervento dei soccorritori e di alcuni volontari gli animali chiamati Aurora e Aster furono prontamente trasportati al centro di soccorso dove i veterinari iniziarono a valutare le condizioni dei cuccioli, se inizialmente si pensava che i cuccioli fossero dei fratelli abbandonati dalla mamma i veterinari dovettero ricredersi, infatti gli animali avevano la stessa età ma non erano dei gemelli, ma due cuccioli abbandonati da due mamme diverse e tra loro nin vi era alcuna parentela

La squadra di Seal Rescue Ireland in un post su Facebook ha infatti asserito : “Ci piace chiamarli gemelli, anche se è raro che i cuccioli di foca siano veri gemelli .

Molto probabilmente i due trovandosi senza la rispettiva mamma per necessità e comfort reciproco hanno deciso di avvicinarsi e il loro legame nel rifugio si è consolidato ulteriormente. Aurora e Aster al centro di soccorso hanno ricevuto tutte le cure necessarie per recuperare forza e la salute.

I cuccioli di foca infatti sono estremamente vulnerabili e bisognosi di protezione che fortunatamente grazie all’intervento dell’essere umano hanno trovato nel rifugio . Il personale e i volontari si sono occupati dei cuccioli con dedizione estrema, fornendo loro non solo nutrimento, ma anche affetto e attenzione.

Grazie all’intervento dei volontari i cuccioli passeranno un periodo per riprendersi nel rifugio per poi essere rilasciati in natura, il destino di Aurora e Aster evidenzia la missione di Seal Rescue Ireland ovvero salvare, riabilitare e reintegrare le foche in natura.

Dopo aver passato un periodo in riabilitazione infatti i cuccioli saranno rilasciati nel loro habitat ovviamente non prima di essersi ristabiliti e solo dopo aver dimostrato di poter sopravvivere senza l’aiuto dell’uomo