Buone notizie dal Regno Unito. Anche se la crisi del sistema sanitario è lungi dal rientrare, i risultati dello studio clinico Remap-Cap, resi pubblici dal governo, restituiscono un po’ di respiro. In più di un senso. Sembra infatti che la somministrazione di tocilizumab e sarilumab, due farmaci impiegati per il trattamento dell’artrite reumatoide, a pazienti Covid-19 in condizioni critiche diminuisca il tasso di mortalità rispetto alle cure standard dal 36% al 27%. Inoltre le persone trattate hanno potuto lasciare l’ospedale fino a 10 giorni prima.

Dall’artrite reumatoide a Covid-19

Nell’ultimo anno i medici hanno imparato che il maggiore pericolo dell’infezione da coronavirus deriva dalla reazione spropositata del sistema immunitario di alcuni pazienti, che nel tentativo di debellare l’infezione provoca uno stato di iper-infiammazione che danneggia tessuti e organi. Capito questo, sono partite diverse sperimentazioni per valutare gli effetti del ricorso a farmaci antinfiammatori sull’evoluzione della malattia da coronavirus, ma finora solo l’impiego di cortisonici come il desametadone aveva dato qualche prova di efficacia in caso di malattia grave e critica.

Almeno fino a oggi. Di recente, infatti, il governo britannico ha annunciato il successo dello studio clinico internazionale Remap-Cap, svoltosi in buona misura nel Regno Unito: lo studio ha dimostrato che somministrare da subito a pazienti Covid-19 in condizioni critiche (ricoverati in terapia intensiva con supporto respiratorio e danno d’organo) tocilizumab o sarilumab in aggiunta alle cure standard (che comprendono desametasone) ha effetti positivi sulla prognosi.

Tocilizumab e sarilumab sono farmaci antinfiammatori potenti per il trattamento dell’artrite reumatoide, una malattia infiammatoria autoimmune. Si tratta di anticorpi che agiscono bloccando l’effetto dell’interleuchina-6, una molecola che alimenta la risposta infiammatoria.

Meno morti, più letti

Lo studio internazionale ha coinvolto in totale 800 pazienti con Covid-19. Metà di loro è stata curata secondo il trattamento standard, l’altra metà, invece, ha ricevuto in aggiunta tocilizumab o sarilumab. Mentre nel gruppo in terapia standard la mortalità si è attestata al 36%, nel braccio del trial con trattamento aggiuntivo la mortalità si è fermata al 27%. Una riduzione significativa.

Inoltre i pazienti trattati si sono ripresi più velocemente e sono stati in grado di lasciare l’ospedale da 6 a 10 giorni prima rispetto a quelli nel ramo di controllo.

“Questo è un significativo passo avanti per aumentare la sopravvivenza dei pazienti in terapia intensiva con COVID-19”, ha commentato Jonathan Van-Tam, vicedirettore sanitario (Deputy Chief Medical Officer). “I dati mostrano che tocilizumab e probabilmente sarilumab (per il quale esistono meno dati, ndr) accelerano e migliorano le probabilità di recupero in terapia intensiva, che è fondamentale per aiutare ad alleviare la pressione su terapia intensiva e ospedali e per salvare vite umane”.

E’ stato calcolato che, nonostante un singolo ciclo di terapia costi dalle 750 alle 1.000 sterline, la somministrazione permetterebbe comunque un notevole risparmio economico: si riducono i costi in terapia legati alla terapia intensiva (2.000 sterline al giorno per persona) e anche quelli della riabilitazione.

Disponibili subito

“Questi risultati sono un ulteriore sviluppo fondamentale nella ricerca di una via d’uscita da questa pandemia e, se aggiunti all’arsenale di vaccini e trattamenti già in uso, giocheranno un ruolo significativo nella sconfitta di questo virus”, ha aggiunto il ministro della Salute britannico Matt Hancock, sottolineando il ruolo cruciale svolto dal Regno Unito in questa ricerca. Hancock ha annunciato anche che tocilizumab e sarilumab sono già disponibili per i pazienti Covid in condizioni critiche nel paese: il governo ha preso accordi con la casa farmaceutica produttrice di tocilizumab per garantire la copertura e ha vietato l’esportazione di entrambi i farmaci.