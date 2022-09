Due ex vipponi vuotano il sacco: “Abbiamo fatto il GFVip solo per soldi”

La versione celebrity del Grande Fratello va in onda regolarmente dal 2016 e ormai i vipponi che hanno vissuto fra le mura di Cinecittà sono stati circa 180 (fra cui un po’ di ripetenti).

Alcuni hanno usato il reality come trampolino di lancio (come non ricordare la modella dei piedi o il fratello di Belen); altri per dare una rispolverata alla propria carriera; altri perché di reality campano e altri semplicemente per soldi.

In queste ultime settimane due ex vipponi hanno rilasciato due interviste ricordando la loro esperienza al Grande Fratello Vip, sottolineando di aver accettato l’invito di Ilary Blasi e di Alfonso Signorini esclusivamente per soldi.

La prima ad averlo ammesso è stata Laura Freddi a Leggo.

“L’ho dovuto fare per soldi. Non mi vergogno. Non lo avrei fatto e all’inzio non reggevo l’idea di stare chiusa. L’ho poi rivalutato. Il Grande Fratello mi ha avvicinato a un pubblico più giovane. Ho passato momenti belli e brutti”.

Segue Fabio Testi a La Nuova Sardegna.

“Il Grande Fratello Vip l’ho fatto per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis. Vivo della mia pensione, prendo 1.100 euro al mese”.

Laura Freddi ha partecipato alla prima edizione nel 2016 ed è poi tornata l’anno scorso nel ruolo di opinionista per due puntate. Fabio Testi è entrato come concorrente nel 2020 durante la prima edizione condotta da Signorini.

Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In bocca al lupo Laura! 😘 #GFVIP pic.twitter.com/vqb6qpVpw3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022