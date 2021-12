Madame in concerto per due giorni sul finire del 2021: le date e i biglietti dei due eventi speciali della cantante e rapper vicentina.

Si chiude ‘col botto’ il 2021 di Madame. E non solo per i fuochi d’artificio che ci accompagneranno, come consuetudine, nei prossimi giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno. La cantante rivelazione dell’ultimo Sanremo, almeno per il grande pubblico, sta per esibirsi in due location molto speciali per due appuntamenti straordinari, conclusione degna dell’anno che l’ha consacrata vera Big della nostra musica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questi due appuntamenti della cantante di Voce.

Madame: due concerti sul finire del 2021

Saranno due gli speciali concerti di Madame in questo periodo di festa. Il primo è in programma il 28 dicembre a Courmayeur, precisamente al Courmayeur Sport Center. I biglietti sono già disponibili sulle piattaforme autorizzate. Sarà invece a ingresso libero e gratuito il live al porto del 30 dicembre, alla Banchina Dogana, in quel di Alghero, in Sardegna. Mare e monti, monti e mare per Madame, che non si vuol far mancare nulla per celebrare la fine di questo anno storico anche per lei.

Madame: da Fibra a Sanremo, una carrellata di successi

Quello che sta per terminare è stato un anno fondamentale per Madame. La cantante vicentina, ancora giovanissima, dopo aver duettato con chiunque tra 2019 e 2020, ha iniziato l’anno con Il mio amico insieme a Fabri Fibra, brano che ha anticipato la sua straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo con Voce, canzone che ha conquistato ben tre dischi di platino. Un’avventura, quella sul palco dell’Ariston, che ha anticipato l’uscita del suo primo album, intitolato proprio Madame, che ha ottenuto l’elogio quasi unanime della critica.

