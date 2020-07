Dopo 52 anni si ritrovano grazie ad un articolo pubblicato sul sito Repubblica. È la storia dei cugini Riccardo Ferrari e Roberta Rodolfi: entrambi bergamaschi; lei emigrata in Venezuela quando era ancora bambina. Nell’articolo si parlava della famiglia Ferrari, Riccardo e Tiziana che anche quest’anno, così come avviene da oltre 30 anni, nonostante il Covid hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Puglia, a Vieste. “Cercavo online mio cugino. Ho digitato il suo nome, Riccardo Ferrari ed improvvisamente mi è apparso l’articolo. I dati anagrafici corrispondevano tutti: nome cognome, città di provenienza” – racconta commossa Roberta, tornata a vivere in Italia da poco meno di un anno. La donna però non ricordava affatto le fattezze del cugino.

“Come potevo? L’ultima volta che ho visto Riccardo avevo 13 anni. Ho inviato, però, copia dell’articolo a mia sorella e a mio fratello, i quali non hanno avuto alcun dubbio: quello nella foto era Riccardo con la moglie Tiziana”. Roberta a quel punto ha aperto un profilo Instagram. “In 65 anni di vita, non l’ho mai fatto prima” – esclama. Ed e’ così che e’ riuscita a risalire a chi ha redatto l’articolo.

Di lì, poi, il passo è stato breve. I due cugini tramite la redazione e con l’aiuto di Matteo Silvestri, titolare del villaggio turistico che ospita da oltre 30 anni la coppia bergamasca, sono entrati in contatto. Prima uno scambio di messaggi WhatsApp: “Mi sono commosso vedendo la fotografia di noi due con Rosanna (sorella di Roberta ndr), scattata tanto tempo fa da mio papà” – scrive Riccardo.

Poi una lunga videochiamata bagnata di lacrime di gioia. “Ci siamo scambiati la promessa che presto ci rivedremo – confida Roberta che attualmente vive a Limbiate, in provincia di Monza. Ho fatto tutto questo per la mia mamma, morta il 31 gennaio dello scorso anno. Tra Quico, era così che mia madre adorava chiamare Riccardo, e lei c’era un legame davvero speciale. E so per certo che, prima di morire, avrebbe voluto saluarlo per l’ultima volta”.