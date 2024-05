Due conduttrici stroncano Fedez e sollevano dubbi su lui e Chiara

Il nuovo flirt di Fedez e i like di Chiara Ferragni ai commenti sul suo ex sono stati tra gli argomenti al centro dell’ultima puntata de la Vita In Diretta. In studio con Alberto Matano c’erano anche due conduttrici, che non hanno risparmiato critiche ai Ferragnez e che hanno anche sollevato qualche dubbio su tutto quello che è successo dopo la tempesta mediatica del Pandoro Gate.

Chiara Ferragni che dissa Fedez sui social è la cosa più divertente che vedrete oggi pic.twitter.com/HCmWiEtn3W — Valentina Federici (@Vale_Rici) May 28, 2024

Due conduttrici contro Fedez: “Cattivi esempi, qualcosa non torna”.

Tra le due conduttrici, la prima a parlare è stata Paola Ferrari, che ha pensato ad un’astuta operazione di immagine studiata a tavolino. La presentatrice trova che il cambio di immagine di Fedez e Chiara sia sospetto.

“Adesso fa uscire pure un nuovo singolo? Ma guarda… Se è sempre una questione di business? Chiaramente il pensiero va subito a quello. Io però ho un pensiero ancora più malizioso, se tu noti, tutto quello che sta accadendo in queste settimane intorno ai Ferragnez, ci consegna un’immagine dei due totalmente rivoluzionata rispetto a quello che erano fino a qualche mese fa. Lei santificata sempre con i bambini e poi solo con le amiche in vacanza. Lui invece che una volta era il bravo maritino con i figli, tutto casa e coccole, adesso è diventato il bello e dannato, è tornato quel personaggio comunque contorto e contraddittorio. Mi sembra una grande operazione di immagine, fatta anche molto bene, oltre che ovviamente una questione di business”.

Anche Enrica Bonaccorti ha dei dubbi, ma a differenza di Paola si è concentrata sui comportamenti di Fedez: “A me non piace proprio. Cosa non mi piace di lui? Il suo comportamento. Mi dispiace vedere l’esempio che dà, lui che parla ai giovani. Caro Fedez, l’esempio che stai dando adesso non è proprio bello. E poi c’è qualcosa che non torna in questa storia. Il video sotto casa di Cristiano Iovino? Ho la sensazione che fosse davvero lui“.

Dopo mesi di separazione, nuovi flirt di lui e traslochi direi che l’ipotesi “operazione” per distogliere l’attenzione dal Pandoro Gate non regge più.