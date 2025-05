Due conduttrici Mediaset pronte a lasciare i loro programmi

Tra i meriti di Pier Silvio Berlusconi c’è l’intenzione di innovare i programmi di Mediaset, anche se alcune scelte si sono rivelate rischiose, come nel caso di “The Couple” e “Isola 2024”. Recentemente, si vocifera che due conduttrici stiano per lasciare i loro programmi, ma continueranno a lavorare per Mediaset. La prima è Veronica Gentili, che attualmente conduce “L’Isola dei Famosi” e “Le Iene”. Secondo Dagospia, potrebbe abbandonare “Le Iene” alla fine dell’ultima edizione, suscitando preoccupazione tra i fan. Sulle sue possibili sostituzioni, il mistero rimane.

L’altra conduttrice è Myrta Merlino, il cui addio a “Pomeriggio 5” è ormai un argomento di conversazione da oltre un anno. Anche se ha sempre negato la sua uscita, le voci sono diventate più insistenti, e si prevede che a settembre non sarà più al timone del programma pomeridiano. Si parla di un nuovo progetto settimanale per lei, possibilmente su Rete 4, che le consentirebbe di avere più tempo per la vita privata, una necessità espressa per il crescente stress legato al lavoro.

Se queste informazioni dovessero rivelarsi accurate, Myrta potrebbe tornare a un formato per lei più idoneo, simile a “L’Aria Che Tira”. La questione rimane chi sostituirà Merlino a “Pomeriggio 5”: nomi come Dario Maltese o Simona Branchetti sono in lizza, ma non si esclude l’arrivo di un volto nuovo.

Fonte: www.biccy.it