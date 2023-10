Due concorrenti del GF infrangono le regole credendo di non essere ripresi

Dopo Jill Cooper che ha rivelato agli altri gieffini informazioni dall’estero inerenti al reality, altri due concorrenti hanno infranto il regolamento del GF. Tutti i conduttori del Grande Fratello in questi 23 anni hanno sempre detto ai gieffini di non parlare delle nomination prima di averle fatte, di non influenzare gli altri e di non chiedere di essere votati.

Due concorrenti hanno infranto il regolamento.

Pensando che Alfonso Signorini non fosse collegato con loro e che quindi non fossero in diretta su Canale 5, ieri sera Angelica e Paolo hanno infranto le regole. I due concorrenti si sono avvicinati ad Alex Schwazer ed hanno cercato di convincerlo a votare per Beatrice Luzzi. Lo sportivo infatti avrebbe voluto nominare un’altra persona, ma alla fine si è lasciato convincere.

In diretta si è sentito chiaramente Angelica che dice: “Vai con lei che non è immune!”. Alex però le ha risposto: “No, ma non lo faccio il suo nome, non ho più voglia“.

La Baraldi però non ha mollato: “Però così tu metti a rischio un’altra persona con cui non hai mai avuto niente e non hai mai litigato. Io ragiono sempre così scusa. Non mettere a rischio uno di loro che non ti ha fatto nulla“. A dar man forte alla gieffina è arrivato il macellaio romano:”Sì ha ragione, poi tu in questa situazione hai anche delle motivazioni. Dici che la nomini per quello che è successo prima in puntata. Per la discussione di ora non tanto per il passato, punto“.

E alla fine Schwazer ha ascoltato i suoi amici e in sala super led ha nominato proprio Beatrice Luzzi, utilizzando anche la motivazione che gli era stata suggerita: “La nomino perché non ho problemi con gli altri e non voglio metterli a rischio“.

Che poi queste volpi dovrebbero iniziare a pensare che nominare costantemente Beatrice è deleterio perché chi finisce al televoto con lei esce.