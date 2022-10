due concerti per il rapper

Emis Killa in concerto a Milano: due live annunciati nel 2022 per festeggiare i dieci anni di L’erba cattiva.

Emis Killa ha organizzato una grande festa per tutti i suoi fan. C’è un traguardo importante da celebrare: il decimo anniversario di L’erba cattiva, album disco di platino pubblicato nel 2012 e diventato indimenticabile grazie a canzoni come la super hit Parole di ghiaccio. Per poter rendere omaggio a un disco che ha fatto la storia del nostro rap, l’artista della Brianza ha organizzato non uno, ma un doppio appuntamento dal vivo a Milano. Ecco tutte le date e i biglietti per i grandi concerti del killer della musica hip hop.

Emis Killa live a Milano: le date

Che Emis Killa sia uno dei rapper più amati del nostro Paese non è una novità. Salito agli onori delle cronache negli ultimi anni, soprattutto per le sue prese di posizione particolari sui social, l’artista nei primi anni Duemiladieci è stato uno dei grandi protagonisti della scalata della musica rap verso le vette delle classifiche italiane.

Emis Killa

Anche per questo motivo non sorprende che il primo appuntamento dal vivo annunciato per celebrare i dieci anni di L’erba cattiva, il 4 dicembre ai Magazzini Generali di Milano, sia andato sold out in pochissime ore, dando all’artista l’input per poter raddoppiare con un secondo concerto il 5 dicembre. Due eventi straordinari prodotti da Vivo Concerti.

I concerti di Emis Killa per L’erba cattiva

A parlare di questi due live è stato lo stesso Killa attraverso un comunicato ufficiale: “Tutti gli artisti hanno un periodo a cui sono particolarmente affezionati. Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all’altro il tuo nome finisce in bocca a tutti, anche a quelli che non ti conoscevano prima. Il mio periodo d’oro è sicuramente il 2012, e in particolar modo questo disco mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista“.

Il ritorno dal vivo del killer arriva a pochi mesi dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, Lucifero, e del mixtape Keta Music vol. 3, terzo capitolo di una saga amatissima dai fan. Lo scorso anno il rapper aveva raggiunto il numero uno della classifica italiana con 17, il suo primo album insieme a Jake La Furia.