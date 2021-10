I Maneskin saranno protagonisti al Jimmy Fallon Show: la band annuncia due date speciali negli Stati Uniti.

Prima l’Italia, poi l’Europa e il mondo. Adesso il mercato più importante e complicato: gli Stati Uniti. Forti di uno straordinario successo internazionale, certificato dai numeri in streaming di brani come la cover di Beggin’ o la loro I Wanna Be Your Slave, la band romana ha ottenuto tre nomination agli Mtv European Music Award, primi artisti italiani nella storia a riuscirci. E grazie anche a questo successo, hanno strappato un pass per un luogo iconico: il Tonight Show di Jimmy Fallon.

Maneskin USA

Maneskin al Jimmy Fallon

La conquista dell’America per un grande artista non può non passare da una tappa in un grande talk show. E cosa c’è di più iconico al momento negli USA del Tonight Show con Jimmy Fallon? Un grande debutto per il gruppo romano, che dopo essersi imposto a livello internazionale sta tentando anche di diventare una realtà solidissima in America. Un traguardo che mai come oggi sembra davvero alla portata.

Maneskin: due date in America

Non solo chiacchiere. La band mette al centro ovviamente anche la musica, e si prepara a due speciali concerti negli Stati Uniti, i primi della loro carriera. Il 27 ottobre saranno protagonisti al Bowery Ballroom di New York, il 1° novembre festeggeranno al Roxy Theatre di Los Angeles, in California. Due grandi live per presentare dal vivo i loro successi, da Beggin’ a Zitti e buoni e tutti gli altri brani del loro ultimo album, Teatro d’Ira vol. 1. E poi ancora l’ultimo singolo, Mammamia, che sta raggiungendo numeri importanti in tutte le classifiche mondiali e che potrebbe diventare il definitivo passpartout per la gloria internazionale. Di seguito il video ufficiale molto splatter del nuovo singolo di Damiano e compagni: