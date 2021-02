Liceo Scientifico di Biella chiuso per due casi di Covid con variante inglese. Sono oltre settecento (tra studenti, docenti, impiegati e bidelli) le persone e i ragazzi che da oggi sono stati messi in quarantena, fino al 25 febbraio, dalle autorità sanitarie provinciali. A stabilirlo è stata l’Azienda sanitaria locale, dopo alcuni casi di positività riscontrati nell’istituto superiore.

Il preside Dino Gentile, già sindaco della città, ha quindi comunicato con un documento urgente la sospensione in presenza di tutte le attività didattiche fino al prossimo 25 febbraio alle famiglie e al personale. Studenti, docenti e impiegati, fin dal pomeriggio di oggi, si stanno sottoponendo al tampone molecolare per accertare eventuali altri casi positivi.

“Le lezioni proseguiranno in modalità a distanza – dice il preside, e racconta: “Stava suonando la campanella quanto il responsabile Covid della scuola ha ricevuto la telefonata dell’Asl. Immediatamente ho attivato il sistema informativo per far arrivare alle famiglie la comunicazione. A scuola dalle 15,30 è stato previsto uno scaglionamento di 100 persone ogni mezz’ora. I ragazzi entrano dal cortile, vengono sottoposti a tampone alle 8 postazioni che abbiamo organizzato e poi escono da un’altra porta. Dovranno andare tutti in quarantena”.