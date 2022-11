Due calciatori famosi della Premier fanno coming out con i compagni: “Stiamo insieme”

Nel mondo del calcio del Regno Unito le cose stanno cambiando, sempre più calciatori si schierano contro l’omofobia e fanno coming out. Jake Daniels e Zander Murray quest’anno hanno dichiarato pubblicamente di essere gay, rivelando di aver ricevuto reazioni più che positive dai compagni di squadra. Nei prossimi mesi però potrebbe arrivare una vera bomba capace di fare da spartiacque nell’ambiente calcistico e di aprire ad una nuova era con meno tabù e ignoranza.

Il The Sun afferma con certezza che due calciatori di un’importante squadra della Premier League (la massima serie del campionato inglese di calcio, il corrispettivo della nostra Serie A) avrebbero fatto coming out con i compagni di squadra, l’allenatore e tutto il team. I due sportivi per adesso non avrebbero intenzione di parlarne in pubblico, ma sembra non escludano di farlo in futuro. E speriamo che questo accada, perché sarebbe davvero importante.

Per adesso hanno deciso di non fare coming out pubblicamente. Va detto che nessuno dei due si vergogna e l’annuncio potrebbe arrivare tranquillamente in futuro. Durante la stagione hanno voluto concentrarsi sul calcio giocato. Anche se fare una dichiarazione sarebbe positivo, potrebbe distogliere la loro attenzione dalle loro prestazioni in campo. Anche ai loro compagni di squadra è stato detto di non dire nulla pubblicamente per proteggere la loro privacy”.

“Per un po’ hanno pensato a come comportarsi e poi hanno deciso di rivelare la verità sulla loro coppia. Non hanno voluto nascondersi dai loro compagni di squadra. Nessuno era minimamente infastidito e avevano il sostegno dell’allenatore e della dirigenza del club. Questo per loro è stato molto importante.

Two Premier League players in the same team are in a relationship and are open about being a gay couple.

A source said: “This could be a massive step forward for gay players.

Everyone in football has been talking about it.”

