Due ballerini di Amici beccati insieme in un locale: “Come si comportavano”

Sabato notte una ragazza su TikTok ha documentato l’incontro in discoteca con due ballerini dell’ultima edizione di Amici di Maria, Nicholas Borgogni e Dustin Taylor: “Quando vai a ballare con le tue amiche e ti ritrovi dietro Nicholas e Dustin di Amici“. Un utente ha chiesto alla ragazza che ha pubblicato la clip: “Ma dov’eri? E si comportavano da fidanzati?“. La risposta è arrivata dopo pochi minuti: “Sì dai. Comunque eravamo ai Giardini dell’Eden“. Dopo la serata romana, ieri i due ballerini hanno iniziato il loro viaggio insieme e sono volati in Germania a Stoccarda.

Più che la notte in discoteca, molti fan di Amici sono stupiti del viaggio e di questo rapporto ritrovato tra Borgogni e Dustin Taylor. All’inizio di Amici 23 i due erano inseparabili, tanto che sui social era nata anche una ship, poi però il loro legame si era raffreddato e pare anche che Nicholas per qualche giorno abbia smesso di seguire l’amico su instagram. Evidentemente fuori dalla scuola i due hanno ritrovato la vecchia chimica.

“Prima lo unfollowa, poi fa gli auguri per la finale a tutti tranne a lui e Mida e adesso fa serata e un viaggio insieme?! Ma Nichola va amato anche per queste sorprese”. “Nicholas, Dustin se non spiegate subito cosa sta succedendo in Germania io divento pelata capito? In più Nicholas gli devi chiedere scusa al cucciolo australiano trecento volte basta, questa reunion non me l’aspettavo mi distrugge mentalmente”. “Comunque Dustin dalla fine del programma è stato shippato con Lucia, Isobel, Nicholas, Giuseppe e Angelo (per non parlare di tutti gli altri nomi da settembre)”. “Dustin nel giro di una settimana è stato shippato con Giuseppe, Angelo, Marisol, Isobel e ora Nicholas”. “In che senso Nicholas e Dustin in discoteca insieme e adesso stanno andando anche a Stoccarda quando Nicholas aveva unfollowato Dustin non ci sto capendo più niente questo post amici è già un casino”.