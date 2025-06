Due anni senza Silvio Berlusconi: ricordi e celebrazioni

A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, la famiglia si riunisce oggi ad Arcore per una messa commemorativa nella cappella di Villa San Martino. Tra i presenti ci saranno i figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi, insieme al fratello Paolo e all’ex compagna Marta Fascina. Assenti invece Adriano Galliani, che parteciperà a un evento in Spagna.

Barbara Berlusconi ha ricordato il padre sui social, sottolineando il suo coraggio, entusiasmo e umanità. Pier Silvio Berlusconi, durante un evento al Campus Mediaset, ha descritto il padre come una figura che amava la vita e le relazioni con le persone, evidenziando come il suo spirito continui a vivere nell’azienda di famiglia.

Paolo Berlusconi ha descritto Silvio come un “uomo buono”, privo di rancore nonostante le avversità, sottolineando le sue qualità umane e il suo impatto sulla politica italiana. Ha inoltre rivelato che Silvio desiderava essere ricordato come un uomo giusto e generoso, enfatizzando il suo amore per gli altri.

Fonte: www.adnkronos.com