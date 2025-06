Due anni senza Berlusconi: omaggi e ricordi della politica

Due anni fa moriva Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia e figura centrale della politica italiana per oltre venti anni. In occasione dell’anniversario, vari esponenti politici hanno espresso i loro ricordi. La premier Giorgia Meloni lo ha descritto come un imprenditore visionario e un leader politico che ha sostenuto un centrodestra unito. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha sottolineato il suo impatto sulla politica e la comunicazione, mentre il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ricordato la sua amicizia con Berlusconi nei momenti difficili della sua vita.

Matteo Salvini, leader della Lega, ha condiviso foto con Berlusconi su social media, esprimendo quanto gli manchi. La ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, ha elogiato la sua visione, affermando che continua a ispirare e guidare le attuali generazioni di politici.

Per commemorare l’anniversario, la famiglia ha organizzato una messa ad Arcore, alla quale parteciperanno i figli di Berlusconi e alcuni storici collaboratori. Adriano Galliani sarà assente per impegni sportivi. Barbara Berlusconi ha scritto su social media dell’eredità umana e autentica del padre, mentre il figlio Pier Silvio ha parlato della celebrazione della sua vita durante un discorso al Campus Mediaset, sottolineando l’amore di Berlusconi per le persone e per la vita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it