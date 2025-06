Due Anni Senza Berlusconi: I Ricordi dei Leader Italiani

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, le commemorazioni si moltiplicano fra i leader politici italiani. La premier Giorgia Meloni lo ricorda come un “imprenditore visionario” e un “leader politico” che ha promosso un centrodestra unito e una nazione forte. Sul social media X, Meloni afferma che l’eredità di Berlusconi continua attraverso le battaglie di libertà e di buon governo.

Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, sottolinea l’importanza del pensiero di Berlusconi e promette di continuare le sue battaglie, in particolare quella per la riforma della separazione delle carriere. Durante una conferenza stampa, esprime che “Berlusconi ci manca” e ricorda il suo impegno per integrare Forza Italia nel Partito popolare europeo.

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, dedicargli un messaggio affettuoso su X, esprimendo: “Amico mio, ci manchi”. Ignazio La Russa evidenzia, su Facebook, l’importanza di Berlusconi nella storia italiana, sottolineando il suo impatto sul rapporto tra politica, società e comunicazione. Per La Russa, Berlusconi è stata un’amico con cui si poteva discutere e costruire.

Infine, il presidente della Camera Lorenzo Fontana lo descrive come un uomo che ha influenzato profondamente la storia economica, politica e sportiva d’Italia, capace di interpretare i cambiamenti con carisma e visione, apprezzando il valore della libertà. Fontana estende la sua vicinanza alla famiglia di Berlusconi in questo momento di ricordo.

Fonte: www.adnkronos.com