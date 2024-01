Due alunni di Amici 23 si sono ritirati per motivi personali

Due alunni di Amici 23 si sono ritirati – a sorpresa – dalla scuola. Loro sono Mew e Matthew, due cantanti (rispettivamente del team di Lorella Cuccarini e del team di Rudy Zerbi) che all’interno della casetta si sono innamorati fra loro. “Per motivi personali Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici“, hanno scritto nel daytime di oggi senza dare troppe spiegazioni.

Cosa è successo ai due alunni? Nel corso dell’ultima puntata pomeridiana Mew e Matthew si sono esibiti in una gara di cover e lei è arrivata addirittura prima, mentre lui ha ricevuto un bel po’ di critiche.

La prof Cuccarini ha deciso che Mew per la gara cover di oggi deve interpretare “Video games”! Quale sarà il suo giudizio? #Amici23 pic.twitter.com/N6z7i6vGIp

“Non va mai bene niente, non capisco cosa devo fare. Quello che sto passando ora è una m3rda. Non ti posso dire neanche di essere al limite perché il limite l’ho superato da un po’. Se voglio ancora fare il cantante nella vita? Non lo so”.