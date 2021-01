BOLOGNA – “Il dilemma” se la strage di Bologna sia una strage ‘comunè o ‘politicà “non esiste”, in radice, “perché si è trattato di una strage politica, o, più esattamente di una strage di Stato” e “Gilberto Cavallini è colpevole anche nella sola ipotesi ‘minimalè del contributo logistico e agevolatore dato dall’ospitalità da lui concessa al duo Mambro-Fioravanti”. Lo scrive la Corte di assise di Bologna motivando la sentenza che un anno fa ha condannato all’ergastolo il quarto Nar per concorso nella Strage di Bologna. Chiedendosi come mai si sia arrivati al rinvio a giudizio di Cavallini per strage solo nel 2017, i giudici sottolineano: che “il contributo agevolatore fosse integrato anche dalla semplice ospitalità concessa all’attentatore” era “di immediata percezione anche per il profano. Ben 38 anni anni fa”.

Che a 37 anni di distanza l’imputazione “sia di nuovo ‘implosà in un’ottica minimalista e ‘spontaneistà che riconduce tutto alla dimensione autarchica di 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo (con le bombe, ma anche con il solito corteo di coperture e depistaggi) lascia perplessi, anche perché non si sa attraverso quale percorso istruttorio e/o processuale si sia approdati a ciò”, insiste la Corte. Gilberto Cavallini “era tutt’altro che uno ‘spontaneistà confinato in una cellula terroristica autonoma. Nonostante la sua maniacale riservatezza il suo nome è comparso in molti scenari, direttamente e/o incidentalmente”, scrive la Corte. “Risulta chiaro che Cavallini, con i suoi ‘collegamenti’, era pienamente consapevole dei disegni eversivi che coinvolgevano il terrorismo e le istituzioni deviate”, sottolinea ancora la Corte.

La Corte denuncia Fioravanti, Ciavardini, Mori

In conclusione di sentenza la Corte indica una serie di denunce per reati commessi nel corso del dibattimento, dalla falsa testimonianza finalizzata a depistare un processo in materia di strage, alla calunnia. Tra le persone per cui la Procura dovrà fare indagini c’è l’altro ex Nar Valerio Fioravanti, per falsa testimonianza e calunnia nei confronti dell’ex pm Claudio Nunziata, dell’allora capitano Giampaolo Ganzer che ha accusato di tentato omicidio ai suoi danni, e dell’allora direttore del Dap Nicolò Amato, peraltro padre dell’attuale procuratore capo di Bologna. Di falsa testimonianza risponderanno anche Luigi Ciavardini e l’ex compagna di Cavallini Flavia Sbrojavacca. Ma anche Elena Venditti, Giovanna Cogolli, Stefano Sparti, Roberto Romano, Pierluigi Scarano, Fabrizio Zani. Il generale Mario Mori di falsa testimonianza e reticenza, così come per Valerio Vinciguerra gli atti erano già stati trasmessi in Procura per valutarne la reticenza.

Il mistero dei resti di Maria Fresu

La Corte fa luce anche sul giallo dei resti di Maria Fresu, una delle 85 vittime alla stazione. “Non era possibile la dematerializzazione del corpo di Maria Fresu”, ma un “dato incontestabile c’è: Maria Fresu era lì. Di lei sono stati trovati una borsa, una valigia, una giacchetta, i documenti”. E quanto scrive la Corte d’Assise di Bologna, a proposito dei resti attribuiti per quattro decenni alla 24enne di Montespertoli (Firenze), deceduta nello scoppio insieme alla figlia Angela, la vittima più piccola della strage, e che invece una nuova perizia ha stabilito non appartenere a lei, riscontrando tre profili di Dna diversi. “L’unica spiegazione razionalmente formulabile è che la Fresu, per la sua particolare posizione rispetto all’onda di sovrappressione” rilasciata dalla bomba, “ne sia stata travolta in pieno – sostiene la Corte – e che si stata altresì investita da massicci crolli di strutture, con l’effetto che il suo corpo sia stato smembrato e frammentato in maniera tale da non rendere più assimilabili i suoi resti, che possono essere andati a finire in contenitori residuali, poi dispersi”. Resti umani sono stati infatti ritrovati nell’ex deposito militare dei Prati di Caprara dall’ingegner Danilo Coppe, incaricato della perizia esplosivistica, a 38 anni di distanza, ricordano i giudici.