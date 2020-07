Merola: “Scelta dolorosa”

Sarà un 40esimo anniversario fortemente condizionato dalle misure di sicurezza anti-covid. Il 2 agosto prossimo non si potrà sfilare in corteo, come accadeva invece ogni anno con grandissima partecipazione da piazza Nettuno a piazza Medaglie d’oro ricordando e piangendo le 85 vittime della strage alla stazione. La cerimonia di commemorazione si svolgerà in piazza Maggiore, e i cittadini potranno partecipare solo dopo essersi prenotati, così come accade per le serate di cinema. Ci si può iscrivere online, sul sito della Cineteca, o recandosi presso gli uffici di Bologna welcome.

Il sindaco Virginio Merola parla di “scelta dolorosa”, ma condivisa dal presidente dell’associazione dei parenti delle vittime Paolo Bolognesi. “In una situazione inedita, che ha stravolto la nostra esistenza per i quasi due mesi di chiusura e per le enormi conseguenze sociali ed economiche dell’emergenza sanitaria- spiega Merola in aula- ho voluto, come sindaco, adottare l’atteggiamento più prudente possibile. E l’ho fatto proprio per quello che è in gioco in questa giornata, in questo straordinario rito laico che ogni anno Bologna celebra”. Secondo il sindaco, “come istituzioni abbiamo il dovere di partire dall’atteggiamento più prudente possibile perche’ abbiamo il dovere di dare l’esempio”.

Come ci si prenota

Dalle ore 12 di domani, martedì 28 luglio, è possibile prenotare l’accesso a piazza Maggiore per partecipare alla cerimonia istituzionale della mattina di domenica 2 agosto e al tradizionale concerto previsto nella serata. E’ possibile farlo online sul sito della Cineteca di Bologna per la cerimonia della mattina (a questo link) e per il concerto serale (a questo link ) oppure recandosi di persona negli uffici di Bologna Welcome in piazza Maggiore, sotto al Voltone del Podestà. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali social del Comune di Bologna (Facebook e Youtube).

Il programma del 2 agosto 2020

Alle 9, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, il sindaco Virginio Merola incontra l’Associazione dei familiari delle vittime della strage. Dalle 9 inizia in piazza Maggiore l’accoglienza delle autorità, rappresentanti delle città, enti, associazioni, e dei cittadini che hanno prenotato il proprio posto; alle 10 in interviene il presidente dell’Associazione familiari vittime, Paolo Bolognesi.

Alle 10.25 risuonerà il fischio del treno in collegamento streaming con la stazione, seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Subito dopo, gli interventi del sindaco e del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Alle 11.15 in Piazza Maggiore saranno trasmesse, in collegamento streaming dalla lapide nella sala d’aspetto della Stazione, la deposizione delle corone in memoria delle vittime della strage e la scopertura della targa di intitolazione della Stazione alle vittime della strage del 2 agosto 1980.