BOLOGNA. La cronaca della commemorazione per il 41esimo anniversario della strage fascista di Bologna: il 2 agosto del 1980 una bomba uccise 85 persone e ne ferì oltre duecento. La cerimonia è iniziata in Comune a Bologna alla presenza del ministro della Giustizia Cartabia.

Ore 8.23 Bianchi: “Legalità nasce a scuola”

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Il governo ricorda che giustizia è difesa della legalità e la scuola è il luogo dove si fa crescere il senso della legalità”.

Ore 8.29 Il Nettuno d’oro all’Associazione dei famigliari delle vittime

Il sindaco Virginio Merola consegna l’onorificenza al presidente Paolo Bolognesi, che commenta: “E’ un premio a chi ha cercato la verità per 40 anni. La città non ha.mai fatto mancare in 40 anni l’appoggio ai familiari per portare avanti la battaglia. Come disse Zangheri ai funerali, valuteremo dai fatti. Questo 2 agosto si apre con un momento bello e di speranza”.

Ore 8.46 Cartabia: “Quelle schegge colpirono tutti noi”

Il ministro della Giustizia Marta Cartabia inizia citando un verso di Ungaretti: “Ci ritroveremo in silenzio perché la risposta allo scoppio della bomba è anzitutto silenzio. Un silenzio che attendeva una parola di significato e giustizia. La scelta di esserci nonostante lavori parlamentari frenetici accanto a ciascuno di voi è per testimoniare il bisogno di ascoltare ancora, per non disperdere quel silenzio indelebile nella memoria. Le schegge di quella bomba ci hanno colpito tutti. La Strage di Bologna è un fatto opaco, scuro: dilaniare il corpo dell’altro per dilaniare l’unita politica. Fu un attacco a tutto il popolo italiano. C’è bisogno di una.parola di giustizia, lo Stato rinnova il più completo impegno per un accertamento pieno della responsabilità”.