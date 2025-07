Dudek dopo 20 anni: ricordi e emozioni dalla finale di Istanbul

Il mondo dello sport ricorda spesso momenti iconici, e la finale di Champions League del 2005 tra Liverpool e Milan è senza dubbio tra questi. A vent’anni dall’indimenticabile partita di Istanbul, Jerzy Dudek, portiere dei Reds, condivide le sue emozioni legate a quell’evento straordinario.

Dudek ha rivelato di non aver mai guardato l’incontro per intero, ammettendo di essere “troppo spaventato” dalle emozioni provocate da quella serata. Attualmente a Hong Kong per un’amichevole tra Liverpool e Milan, ha sottolineato come quell’esperienza abbia cambiato profondamente la vita di tutti i membri della squadra.

La finale è stata caratterizzata da momenti memorabili, tra cui una parata decisiva di Dudek su Andriy Shevchenko, e un’inaspettata strategia durante i rigori che ha spiazzato gli avversari. Riguardo al suo “balletto” sul dischetto, Dudek ha ricordato l’ironico commento del padre, che lo invitava a considerare il suo comportamento in porta.

Adesso, Dudek osserva le nuove generazioni di portieri, lodando le abilità di Alisson, attuale estremo difensore del Liverpool, e il giovane Giorgi Mamardashvili, definendolo un potenziale futuro leggendario del club.

Infine, l’ex portiere ha condiviso la sua esperienza come secondo di Iker Casillas al Real Madrid, paragonando il ruolo a una partita di golf senza buche: pur essendo bravissimo negli allenamenti, senza il tempo di gioco è difficile capire come ci si sente in partita. Le emozioni di quella notte restano indelebili, un ricordo vivissimo per chi ha vissuto quel drammatico epilogo.